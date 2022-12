Six joueurs LHJMQ au Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Kubota 2023

La Ligue canadienne de hockey a annoncé aujourd’hui la liste des 40 joueurs invités à disputer le Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Kubota 2023.

Prévu le 25 janvier au Langley Events Centre, le Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Kubota 2023 mettra en vedette les 40 meilleurs joueurs de la LCH admissibles au Repêchage de la LNH 2023 et qui jouent dans la Ligue de l’Ouest, la Ligue de l’Ontario et la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les 40 joueurs ont été identifiés au terme d’un sondage mené auprès des 32 équipes de la LNH.

Un total de six joueurs évoluant présentement pour des formations de la LHJMQ – trois défenseurs et trois joueurs d’avant – se retrouvent parmi les joueurs sélectionnés cette année.

POS NOM ÉQUIPE DATE DE NAISSANCE VILLE D’ORIGINE D Matteo Mann Saguenéens de Chicoutimi 31.12.2004 Sackville, Nouveau-Brunswick D Etienne Morin Wildcats de Moncton 09.03.2005 Salaberry-de-Valleyfield, Québec D Jordan Tourigny Cataractes de Shawinigan 28.02.2005 Victoriaville, Québec AG Mathieu Cataford Mooseheads d’Halifax 01.03.2005 Saint-Constant, Québec C Ethan Gauthier Phoenix de Sherbrooke 26.01.2005 Phoenix, AZ (États-Unis) AD Tyler Peddle Voltigeurs de Drummondville 28.01.2005 Antigonish, Nouvelle-Écosse

Les formations des équipes et les groupes de capitaines pour le Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Kubota 2023 seront annoncés à une date ultérieure.

Alors que la majorité des billets a déjà été vendue, on encourage les partisans à ne pas perdre un instant pour s’assurer d’avoir une place pour le Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Kubota 2023. Les billets sont en vente à partir de 29,95 $ (taxes et frais en sus) en ligne, par téléphone au 604-882-8800 et en personne à la billetterie du Langley Events Centre (du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, le samedi et le dimanche de 9 h à 15 h et les jours de match des Giants de Vancouver, jusqu’à la fin de la première période).

Depuis sa réintroduction en tant que Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH en 1996, l’événement a présenté 15 joueurs qui ont ensuite été choisis au tout premier rang du Repêchage de la LNH, dont Alexis Lafrenière (2020), Nico Hischier (2017), Connor McDavid (2015), Aaron Ekblad (2014), Nathan MacKinnon (2013), Ryan Nugent-Hopkins (2011), Taylor Hall (2010), John Tavares (2009), Steven Stamkos (2008), Patrick Kane (2007), Marc-André Fleury (2003), Rick Nash (2002), Vincent Lecavalier (1998), Joe Thornton (1997) et Chris Phillips (1996).

Avec plus de 1300 joueurs portant les couleurs de 60 équipes à travers le Canada et les États-Unis, la LCH accueille les vedettes de la LNH de demain avec des matchs en direct disponibles sur CHL TV, accessibles par le biais de l’application de la LCH (CHL App), Apple TV, Roku, Amazon Fire et en ligne. Le Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Kubota 2023 sera diffusé en direct du Langley Events Centre sur les ondes de RDS, TSN, à TSN.ca et sur TSN App le mercredi 25 janvier 2023 à 19 h, heure du Pacifique.