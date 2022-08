Six joueurs de la LHJMQ sélectionnés pour représenter le Canada

Hockey Canada a procédé à l’annonce des 25 joueurs nommés à l’équipe nationale junior du Canada en vue du Championnat mondial junior 2022 de l’IIHF, qui aura lieu du 9 au 20 août à Edmonton, en Alberta.

Trois gardiens de but, huit défenseurs et 14 avants ont été sélectionnés par Alan Millar (Tottenham, Ont.), directeur du personnel des joueurs, et James Boyd (Midland, Ont./Ottawa, OHL), responsable des M20 pour le groupe de gestion du Programme d’excellence, avec l’appui de Scott Salmond (Creston, C.-B.), premier vice-président des activités hockey. L’entraîneur-chef Dave Cameron (Kinkora, Î.-P.-É./Ottawa, OHL) et les entraîneurs adjoints Michael Dyck (Lethbridge, Alb./Vancouver, WHL), Louis Robitaille (Montréal, Qc/Gatineau, LHJMQ) et Dennis Williams (Stratford, Ont./Everett, WHL), de même que le consultant des gardiens de but Olivier Michaud (Belœil, Qc/Drummondville, LHJMQ), ont également contribué à la sélection.

Six joueurs de la LHJMQ représenteront le Canada lors de ce Championnat mondial junior 2022 de l’IIHF:

Joshua Roy (Phœnix, Sherbrooke)

Riley Kidney (Titan, Acadie-Bathurst)

Nathan Gaucher (Remparts, Québec)

William Dufour (Sea Dogs, Saint John)

Elliot Desnoyers (Moosheads, Halifax)

Lukas Cormier (Islanders, Charlottetown)

La formation de 25 joueurs comprend un médaillé d’argent du Mondial junior 2021 – Dylan Garand (Victoria, C.-B./Kamloops, WHL).

« Nous sommes ravis de dévoiler les noms des 25 joueurs qui représenteront le Canada au Mondial junior. Selon nous, le groupe que nous avons formé nous donnera la meilleure occasion de remporter une médaille d’or à domicile », a affirmé Millar. Nous savons que ce groupe de joueurs et de membres du personnel représentera notre pays avec fierté et profitera de la chance de compétitionner à cet événement estival unique à Edmonton. »

Voici les membres du personnel de soutien qui reviennent au sein de l’équipe nationale junior du Canada pour le Championnat mondial junior 2022 de l’IIHF en août :

L’entraîneur vidéo Elliott Mondou (Grand-Mère, Qc)

Les thérapeutes en sport Kevin Elliott (Charlottetown, Î.-P.-É.) et Mike Burnstein (Hamilton, Ont./Vancouver, WHL)

Le médecin de l’équipe D r Barry Wiens (Red Deer, Alb./Red Deer, WHL)

Les responsables de l’équipement Brian St-Louis (Hull, Qc/Baie-Comeau, LHJMQ) et Chris Hamilton (Ottawa/Ottawa, OHL)

Le préparateur physique Sean Young (Ennismore, Ont./Ottawa, OHL)

Le responsable des activités hockey Benoit Roy (Sudbury, Ont.)

Le coordonnateur des activités hockey Kurt Keats (Winnipeg, Man.)

Le responsable de la sécurité Bob Martin (London, Ont./London, OHL)

Le responsable des relations avec les médias Spencer Sharkey (Hamilton, Ont.)

L’équipe nationale junior du Canada se réunira à Calgary pour un camp d’entraînement au Seven Chiefs Sportsplex de la Première Nation de Tsuut’ina du 2 au 7 août, avant de se rendre à Edmonton. Les membres des médias qui souhaitent assister au camp d’entraînement doivent faire une demande d’accréditation ICI.

Le Championnat mondial junior 2022 de l’IIHF s’amorcera le 9 août avec trois matchs, et le Canada entamera son tournoi le 10 août contre la Lettonie à 16 h HR/18 h HE. En plus de ce premier duel au tournoi, le Canada affrontera la Slovaquie le 11 août, la Tchéquie le 13 août et la Finlande le 15 août en conclusion de la ronde préliminaire. Toutes les parties d’Équipe Canada auront lieu à 16 h HR/18 h HE.

TSN et RDS, les diffuseurs officiels de Hockey Canada, assureront une couverture et une analyse exhaustives du Mondial junior au fil des 28 matchs du tournoi présentés à leurs antennes. En outre, TSN Radio assurera une couverture complète de l’événement.

Pour en savoir plus sur le Championnat mondial junior 2022 de l’IIHF, veuillez consulter le site officiel du tournoi au 2022.worldjuniors.hockey.

Pour de plus amples renseignements sur Hockey Canada et l’équipe nationale junior du Canada, veuillez consulter le HockeyCanada.ca ou suivre les médias sociaux sur Facebook, Twitter et Instagram.