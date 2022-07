Simon Gagné se joint aux Remparts à titre d’entraîneur-adjoint et de conseiller au directeur-gérant

Le directeur-gérant et entraîneur-chef des Remparts de Québec, Patrick Roy, a annoncé ce matin l’embauche de Simon Gagné au poste d’entraîneur-adjoint et conseiller au directeur-gérant de l’organisation. Simon Gagné effectue un retour avec les Remparts, lui qui a porté les couleurs de l’équipe de 1997 à 1999.

« C’est un honneur pour nous de voir Simon se joindre à notre personnel hockey. Il a porté le chandail des Remparts pendant deux saisons et de le voir revenir avec nous représente une grande fierté pour l’organisation, a tout d’abord mentionné Patrick Roy. Fort d’une carrière de 14 saisons dans la Ligue nationale de hockey, il pourra partager son expérience auprès des jeunes joueurs de notre organisation et il s’agira pour eux d’une belle opportunité de pouvoir le côtoyer dans leur quotidien », de poursuivre le directeur-gérant et entraîneur-chef des Remparts.

« Je suis excessivement heureux de me joindre au personnel d’entraîneurs des Remparts, une organisation de première classe et pour qui j’ai toujours gardé un attachement sincère » a tout d’abord mentionné Simon Gagné. « Depuis quelques années déjà, je me suis impliqué dans le hockey mineur de la région de Québec à différents niveaux et lorsque Patrick m’a contacté, j’ai pris le temps de discuter avec lui et de réfléchir à son offre. J’ai rapidement constaté qu’il s’agissait d’une opportunité exceptionnelle qui se présentait à moi et je suis très excité à l’idée de relever ce nouveau défi avec les Remparts de Québec, là où tout a commencé pour moi en 1997 », de poursuivre Simon Gagné.

Originaire de Québec et après avoir porté les couleurs des Gouverneurs de Sainte-Foy de la Ligue de hockey développement Midget AAA, il a été repêché par les Harfangs de Beauport en 1996, qui sont ensuite devenus les Remparts de Québec en 1997. Il a fait vibrer les amateurs des Remparts pendant deux saisons grâce à ses habiletés qui ont fait de lui un marqueur redoutable avec des buts tout aussi spectaculaires les uns que les autres. En deux saisons avec les Diables Rouges, soit de 1997 à 1999, il a combiné une fiche de 80 buts et 109 passes pour 189 points et a terminé au premier rang des compteurs de l’équipe en 1998-1999 grâce à une production de 50 buts et 70 passes.

Son séjour à Québec lui a également permis de représenter le Canada lors du Championnat mondial de hockey junior présenté à Winnipeg en janvier 1999, équipe avec laquelle il a remporté la médaille d’argent, tout en inscrivant son nom dans le livre des records du hockey international junior canadien pour avoir réussi quatre buts dans une même partie, égalisant ainsi la marque de Mario Lemieux.

Son rêve d’évoluer dans la Ligue nationale de hockey s’est réalisé à l’automne de 1999 lorsque les Flyers de Philadelphie, qui en avaient fait leur tout premier choix au repêchage de 1998, lui ont accordé sa chance de percer l’alignement.

Il aura finalement connu une carrière de 14 saisons dans la Ligue nationale de hockey avec Philadelphie, Tampa Bay, Los Angeles et Boston, en plus de graver son nom sur la Coupe Stanley en 2012 avec les Kings. Au total, il a marqué 291 buts et obtenu 310 passes pour 601 points en 822 parties et a également ajouté à son tableau d’honneur deux sélections au match des étoiles de la LNH en 2002 et 2007, la médaille d’or Olympique en 2002, la médaille d’argent au Championnat du monde de 2005, en plus de la médaille d’or de la Coupe du monde, la même année.

PERSONNEL HOCKEY DE RETOUR

Enfin, Patrick Roy a également confirmé que tous les membres du personnel hockey de l’équipe, soit Christian Vermette (dépisteur-chef et adjoint au directeur-gérant), Benoit Desrosiers (entraîneur adjoint), David Rodrigue (coordonnateur vidéo), Pascal Lizotte (entraîneur des gardiens de but), Steve Bélanger (thérapeute du sport agréé) et Stéphane Savard (gérant de l’équipe) seront tous de retour avec l’équipe pour les trois prochaines années.

LA CARRIÈRE DE SIMON GAGNÉ