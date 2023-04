Séries LHJMQ 2023 | Sherbrooke et Halifax ont les yeux rivés sur le grand prix

Ce samedi le 29 avril, les Mooseheads d’Halifax, deuxièmes têtes de série, et le Phoenix de Sherbrooke, classé troisième, entament une série de sept matchs qui déterminera qui pourra compétitionner pour le tout premier Trophée Gilles-Courteau. Le premier match se jouera à 19h au Scotiabank Centre d’Halifax.

Les Mooseheads ont entamé leurs séries éliminatoires en balayant les Eagles du Cap-Breton en quatre rencontres. L’équipe néo-écossaise s’est ensuite débarrassée de son adversaire de deuxième tour presqu’aussi rapidement, n’ayant besoin que de cinq parties pour vaincre les Wildcats de Moncton.

L’attaque d’Halifax n’a pas ralentie depuis le début de l’après-saison. L’équipe compte cinq joueurs ayant une moyenne d’un point par match, dont le trio formé par Jordan Dumais, un espoir des Blue Jackets de Columbus, et les acquisitions de mi-saison Josh Lawrence et Alexandre Doucet, ce dernier qui s’est récemment entendu avec l’organisation des Red Wings de Detroit. Dumais, Lawrence et Doucet se sont respectivement classés au premier, deuxième et troisième rang des meilleurs pointeurs de la saison régulière. Parmi les autres joueurs avec un point par match en séries, on retrouve l’arrière de deuxième année Brady Schultz, dont les neuf points (3B, 6A) le placent au troisième rang chez tous les défenseurs. Le poste de gardien de but a également été un point fort pour les Mooseheads en raison du jeu exceptionnel de Mathis Rousseau. Le gardien de deuxième année a débuté les neuf matchs d’Halifax en séries, les gagnant tous sauf un, tout en affichant une moyenne de buts alloués de 1.97, un pourcentage d’arrêts de .916% et un jeu blanc.

L’entraîneur-chef Sylvain Favreau cherche à poursuivre sa solide deuxième saison derrière le banc avec une bonne performance en séries éliminatoires, lui qui continue de bâtir sur l’élimination au premier tour des siens face au Titan d’Acadie-Bathurst l’an dernier. Quant aux Mooseheads, ils cherchent à faire leur cinquième apparition en grande finale – et une première depuis leur défaite contre les Huskies de Rouyn-Noranda en 2019 – dans l’espoir d’ajouter un deuxième titre de la LHJMQ à leur résumé.

Le Phoenix de Sherbrooke est quant à lui invaincu dans les séries éliminatoires de cette année. Un affrontement de première ronde contre l’Armada de Blainville-Boisbriand et une série de deuxième tour contre les Voltigeurs de Drummondville se sont tous deux terminés de façon convaincante, avec des balayages de quatre parties.

Grâce à ses 10 buts et 11 aides en seulement huit parties, l’espoir des Canadiens de Montréal, Joshua Roy, mène les séries avec une solide moyenne de 2.6 points par match. Ses 21 points sont dix de plus que le deuxième meilleur pointeur de l’équipe, le choix au repêchage du Kraken de Seattle, Jacob Melanson. Cependant, après huit matchs éliminatoires, c’est la profondeur du Phoenix qui s’est avérée être très utile, avec 14 joueurs qui ont inscrit au moins quatre points. L’espoir des Blues de St-Louis, Marc-André Gaudet, et le choix du Wild du Minnesota, David Spacek, sont les meneurs à la ligne bleue avec deux buts et cinq aides chacun. Le gardien de but Olivier Adam a plus que livré la marchandise entre les poteaux avec une fiche parfaite de 8-0, une MBA de 1.75, un pourcentage d’arrêts de .909% et un blanchissage.

L’entraîneur-chef et directeur général Stéphane Julien, qui a passé ses huit années dans la LHJMQ derrière le banc de Sherbrooke, cherche à franchir le troisième tour pour la première fois de sa carrière. Sherbrooke a obtenu une place dans le carré d’as la saison dernière, mais a été éliminé par les Islanders de Charlottetown trois à un dans leur série. Le Phoenix, fondé en 2011 suite à la relocalisation des MaineIacs de Lewiston, n’a jamais pris part à la grande finale.

Il s’agira du premier affrontement entre les deux franchises en séries éliminatoires. Elles se sont toutefois affrontées à deux reprises cette saison, repartant chacune avec une victoire. Alors que les unités spéciales seront certainement un facteur décisif dans cette série, aucune des deux équipes n’a été en mesure de marquer en supériorité numérique dans leurs parties de saison régulière.

Les Mooseheads cherchent maintenant à faire leur deuxième apparition en finale en quatre ans, tandis que le Phoenix cherche à obtenir sa première chance de rivaliser pour un titre. Ces deux équipes ont prouvé qu’elles ont ce qu’il faut pour passer au prochain tour, il ne reste plus qu’à voir quelle organisation y parviendra!