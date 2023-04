Séries LHJMQ 2023 | Gatineau et Québec prêts pour une lutte acharnée

Les séries éliminatoires du Trophée Gilles-Courteau ont atteint les demi-finales et les Remparts de Québec, premiers au classement général, accueilleront les Olympiques de Gatineau, l’équipe de quatrième place cette saison. La série en format quatre-de-sept débutera ce vendredi, 28 avril, au Centre Vidéotron.

Afin d’atteindre la demi-finale, les Remparts ont rapidement éliminé les Islanders de Charlottetown en quatre parties avant de compléter un second balayage consécutif face à l’Océanic de Rimouski en deuxième ronde.

Le joueur de centre Justin Robidas , choix de cinquième ronde des Hurricanes de la Caroline en 2021, a mené la charge offensivement pour les Remparts avec quatre buts et 15 points en cours de route. Nathan Gaucher , un choix de premier tour des Ducks d’Anaheim en 2022, a également été une force durant la deuxième ronde, lui qui a maintenu une moyenne de 1.25 point par match. En considérant qu’ils n’ont joué que huit fois, la profondeur des Remparts a porté ses fruits puisque dix joueurs ont récolté au moins cinq points jusqu’à présent. William Rousseau a été un mur de briques devant le filet de Québec, le gardien ayant remporté chacun de ses huit départs, tout en conservant une moyenne de buts alloués de 1.60 et un pourcentage d’arrêts de .930%, en plus d’un jeu blanc.

Il s’agit de la deuxième saison consécutive au cours de laquelle l’entraîneur-chef Patrick Roy et son équipe atteignent la troisième ronde des séries, le club s’étant incliné devant les Cataractes de Shawinigan, futurs champions, l’an dernier.

Le parcours de Gatineau jusqu’en troisième ronde se caractérise par une fiche exceptionnelle de 8-1 en séries, la seule défaite du club ayant été subie aux mains des Sea Dogs de Saint John lors du premier tour. Après avoir remporté cette série en cinq rencontres, les Olympiques ont continué à dominer, éliminant les Huskies de Rouyn-Noranda grâce à un balayage. Le parcours actuel des Olympiques peut être défini par une production offensive constante et un jeu défensif digne de l’élite.

Zachary Dean , le meilleur pointeur des séries éliminatoires et espoir des Blues de St-Louis, est l’une des principales raisons du succès offensif des Olympiques. L’attaquant a récolté un impressionnant total de 23 points en seulement neuf matchs, dont neuf buts. Quant au choix des Flyers de Philadelphie, Alexis Gendron , il mène actuellement l’après-saison au chapitre des buts (12), des tirs (53) et des buts gagnants (3). Gatineau continue également de bénéficier d’excellentes performances de ses arrières aux deux extrémités de la patinoire, le Défenseur de l’année Tristan Luneau et le vétéran Isaac Belliveau étant respectivement au-dessus et tout près d’une moyenne d’un point par match. Entre les poteaux, l’acquisition de mi-saison Francesco Lapenna continue de jouer à un calibre inégalé, lui qui affiche une impeccable MBA de 1.00, un pourcentage d’arrêts de .963% et quatre blanchissages.

Il s’agit de la première fois que les Olympiques accèdent au troisième tour depuis 2011, année durant laquelle ils avaient été défaits par les Sea Dogs de Saint John en finale. L’entraîneur-chef des Olympiques, Louis Robitaille , tentera quant à lui d’atteindre la finale pour la première fois de sa carrière après s’être incliné au troisième tour en 2018 avec son équipe précédente, les Tigres de Victoriaville.

Ces deux équipes se sont affrontées cinq fois en saison régulière, dont deux fois en prolongation, et Québec a remporté la série trois victoires à deux. Les deux équipes ne se sont pas affrontées en séries éliminatoires depuis 2016, lorsque les Olympiques avaient balayé le premier tour.

Des occasions se présentent des deux côtés de la rondelle, les Olympiques cherchant à infliger aux Remparts leur première défaite en séries et Québec cherchant à mettre fin à une disette de 46 ans sans championnat de ligue.

Cette série a tout ce qu’il faut pour être une véritable partie de plaisir!