Séries LHJMQ 2022 | Aperçu Titan vs. Islanders

Pour une deuxième saison de suite, les Islanders de Charlottetown et le Titan d’Acadie-Bathurst s’affrontent avec une participation aux demi-finales de la Coupe du Président en jeu. Les deux adversaires des Maritimes débutent leur série trois de cinq à compter de dimanche, à Charlottetown.

Les Islanders ont poursuivi sur leur lancée de la saison régulière pour éliminer les Wildcats de Moncton en trois matchs consécutifs lors du premier tour. Patrick Guay, Xavier Simoneau et la recrue Jakub Brabenec ont mené la charge offensivement, tandis que neuf patineurs différents ont terminé la première ronde avec au moins un point par match.

Les défenseurs Lukas Cormier, William Trudeau et Noah Laaouan ont été solides dans les trois zones, tandis que Francesco Lapenna, qui a signé le premier blanchissage en séries de sa carrière dans le troisième match, se retrouve parmi les meneurs de la ligue pour la moyenne de buts alloués et le pourcentage d’arrêts à l’approche du deuxième tour. Les Islanders, qui ont surclassé les Wildcats 16-4 au chapitre des buts marqués, tentent d’accéder à la demi-finale de la ligue pour une deuxième année consécutive et une quatrième fois depuis 2017.

Le Titan a vaincu les Mooseheads d’Halifax dans une série de cinq matchs qui s’est littéralement décidée sur le tout dernier but. Hendrix Lapierre a mené la charge avec dix points, tandis que Riley Kidney n’était pas loin derrière avec huit, dont le but gagnant en triple prolongation lors du quatrième match, qui a mis fin au quatrième plus long match de l’histoire de la LHJMQ.

Zach Biggar a produit un point par match à la ligne bleue, Miguël Tourigny est demeuré une force offensive et Marc-André Gaudet a joué d’importantes minutes. Entre les poteaux, Jan Bednar a remporté les trois victoires pour Bathurst, sortant vainqueur d’un fantastique duel avec Mathis Rousseau d’Halifax lors des parties 4 et 5. La dernière fois que le Titan a atteint le troisième tour, c’était en 2018, lorsque le club s’est rendu jusqu’à la conquête de la Coupe Memorial.

Les Islanders ont remporté de justesse la série de saison entre les deux clubs, s’emparant de cinq des neuf matchs. Six de ces rencontres ont été décidées par deux buts ou moins. En plus de la victoire de Charlottetown en quart de finale l’an dernier, ces franchises se sont affrontées à deux autres occasions en séries, le Titan ayant remporté des victoires de première ronde contre le feu Rocket de l’Île-du-Prince-Édouard en 2006 et 2007.

Tous les yeux seront rivés sur cette série alors que certains des plus grands noms du circuit Courteau s’affronteront dans ce qui devrait être un duel divertissant entre les rivaux des Maritimes.

Comparaison des équipes :