Séries LHJMQ 2022 | Aperçu Saguenéens vs. Remparts

L’an dernier, les Remparts ont perdu les droits d’accueillir le tournoi de la Coupe Memorial de 2022. Cependant, ils sont déterminés à participer à l’événement d’une façon ou d’une autre. Il se trouve que l’un de leurs plus grands rivaux, les Saguenéens de Chicoutimi, leur barre la route.

Les Remparts ont remporté le trophée Jean-Rougeau pour la troisième fois de l’histoire moderne de la franchise lors de la toute dernière journée de la saison. Le marqueur de 55 buts et premier choix des Blues de St-Louis en 2021, Zachary Bolduc, a aidé à mener la charge offensive en compagnie du vétéran Théo Rochette, tous deux à égalité au sommet des meilleurs pointeurs de l’équipe.

Nathan Gaucher et James Malatesta ont joué des rôles clés au sein d’une équipe qui comptait un total incroyable de 13 joueurs avec 10 buts ou plus cette saison. En défense, l’espoir des Panthers de la Floride, Evan Nause, ainsi que Louis Crevier et Nicholas Savoie, ont joué plusieurs minutes clés pour le meilleur club défensif de la ligue.

Devant le filet, les gardiens Fabio Iacobo et William Rousseau ont tous deux terminé parmi les trois meilleurs du circuit grâce à leurs excellentes moyennes de buts alloués.

Les Remparts ont balayé leur série de premier tour contre les Voltigeurs de Drummondville l’an dernier, avant de s’incliner en trois matchs consécutifs contre les Sags en quart de finale.

Les Saguenéens étaient menés à l’attaque par l’ancien centre des Huskies de Rouyn-Noranda et champion de la Coupe Memorial en 2019, William Rouleau. Le talentueux ailier de deuxième année Matej Kaslik et la recrue Jacob Newcombe ont joué des rôles cruciaux, ce dernier s’étant particulièrement illustré en deuxième moitié de saison.

Michael Pellerin, Vincent Fradette et Christopher Inniss, ce dernier arrivé dans une transaction avec les Sea Dogs de Saint John, ont été des éléments clés du groupe de défenseurs.

À la suite de la graduation du vétéran gardien de but Alexis Shank, Sergei Litvinov et Kevyn Brassard se sont partagé la majorité des départs entre les poteaux.

Les Sags ont atteint le troisième tour des séries éliminatoires en 2021 avant de s’incliner devant les Foreurs de Val-d’Or. Le club s’est maintenant qualifié pour l’après-saison pour une impressionnante période de 21 années consécutives.

Les Remparts ont remporté la série de la saison régulière de façon convaincante, remportant six des sept matchs. Les deux clubs se sont déjà affrontés cinq fois durant les séries éliminatoires. En plus de l’an dernier, les Sags ont aussi triomphé en 2005, tandis que les Remparts ont eu le dessus en 2002, 2008 et 2013.

Quelle que soit la place qu’ils occupent au classement, les affrontements entre ces ennemis de longue date ne manqueront pas de susciter beaucoup d’enthousiasme.

_

Comparaison des équipes :