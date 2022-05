Séries LHJMQ 2022 | Aperçu Phœnix vs. Islanders

L’équipe la plus offensive de l’Association de l’Ouest s’apprête à affronter un poids lourd de la défensive lorsque le Phœnix de Sherbrooke se rendra à Charlottetown pour y affronter les Islanders dans leur série de demi-finale de la Coupe du Président qui débutera mercredi soir.

Les Islanders ont été, littéralement, imbattables jusqu’à présent dans les séries éliminatoires de 2022, balayant les Wildcats de Moncton et le Titan d’Acadie-Bathurst pour entamer la demi-finale avec une fiche de 6-0.

Patrick Guay (6B, 7A) continue d’accumuler des points à un rythme effréné et occupe le troisième rang des meilleurs pointeurs de l’après-saison. Le capitaine Brett Budgell compte dix points en séries éliminatoires jusqu’à présent, dont six dans le balayage du Titan par son équipe, une série dans laquelle il a été un facteur clé. Le trio de défenseurs composé de Lukas Cormier, Noah Laaouan et William Trudeau demeure aussi solide dans les trois zones, tandis que Francesco Lapenna poursuit son superbe parcours en séries, menant la ligue pour la MBA (1.17), le pourcentage d’efficacité (.951%) et les victoires (6) pour une équipe des Islanders qui n’a accordé que sept buts lors des deux premières rondes.

C’est la quatrième fois depuis 2017 que Charlottetown atteint la troisième ronde. En 2021, le club a poussé sa série contre Victoriaville jusqu’à un cinquième match décisif, mais s’est incliné devant les éventuels champions de la Coupe du Président.

Si les Islanders ont été efficaces sur le plan défensif, le Phœnix a été tout aussi prolifique sur le plan offensif. Dans l’ensemble, le Phœnix a marqué en moyenne près de cinq buts par match en route vers sa première participation aux demi-finales de la ligue.

Une grande partie de l’attaque provient de Xavier Parent et Joshua Roy (16 points), les co-meneurs au chapitre des points en séries, ainsi que de Julien Anctil. Le joueur de première année David Spacek (1B, 8A) est en tête de toutes les recrues – et de tous les défenseurs – pour le nombre de points au moment d’entamer la troisième ronde, tandis que Jakob Robillard est une présence constante entre les poteaux.

Le Phœnix a éliminé le Drakkar de Baie-Comeau en quatre parties en première ronde avant de balayer l’Armada de Blainville-Boisbriand en quart de finale. C’est la première fois qu’une équipe de Sherbrooke atteint la troisième ronde des séries éliminatoires depuis 1993, époque à laquelle Jocelyn Thibault, membre exécutif du Phœnix et ex-gardien de but, avait mené les Faucons de Sherbrooke jusqu’à la finale de la Coupe du Président.

Le Phœnix a battu les Islanders lors des deux rencontres entre les clubs au cours de la saison régulière 2021-2022. Anctil a marqué le but gagnant dans une victoire de 3-2 à Sherbrooke le 5 novembre, tandis que le triomphe de 6-2 de Sherbrooke à Charlottetown le 22 avril représente la dernière fois que les Islanders ont subi une défaite à domicile. Ces deux organisations se sont déjà rencontrées une fois en éliminatoires ; une rencontre de premier tour en 2015 qui a vu les Islanders sortir victorieux en six matchs, leur première série remportée en 11 ans.

L’une de ces deux équipes se rendra en finale de la Coupe du Président pour la première fois de son histoire. La bataille pour cette opportunité sera certainement l’une des plus mémorables!

Comparaison des équipes :