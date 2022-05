Séries LHJMQ 2022 | Aperçu Océanic vs. Sea Dogs

Les Sea Dogs de Saint John savent déjà où ils seront à la fin juin, mais si l’on se fie à leur parcours en fin de saison, cela n’a pas d’importance pour eux. Les hôtes de la Coupe Memorial 2022 semblent déjà être au sommet de leur forme, eux qui se préparent à affronter la résiliente équipe de l’Océanic de Rimouski dans cette série trois de cinq.

Dire que les Sea Dogs sont au sommet de leur forme n’est pas un secret puisqu’ils entament les séries sur une séquence de 15 victoires consécutives. Après un travail considérable de construction et de remaniement des effectifs, il semble que la bonne combinaison soit en place pour cette équipe talentueuse.

Pendant que l’espoir des Islanders de New York William Dufour établissait de nouveaux records de franchise pour les buts et les points, Josh Lawrence explosait pour signer la meilleure campagne offensive de sa carrière. Des échanges à la date limite des transactions ont permis à Raivis Kristians Ansons et Philippe Daoust de s’amener respectivement du Drakkar de Baie-Comeau et des Wildcats de Moncton, ce qui a aidé les Sea Dogs à se hisser au premier rang du circuit au niveau des buts pour.

La ligne bleue, où l’on retrouve des visages familiers en Jérémie Poirier et William Villeneuve, a également été renforcée à la période des échanges avec l’arrivée de Vincent Sévigny des Tigres de Victoriaville. L’ancien coéquipier de Sévigny, Nikolas Hurtubise, s’est lui aussi amené pour prendre les commandes entre les poteaux, tandis qu’une autre acquisition de Moncton, le gardien Thomas Couture, a terminé la saison avec une fiche exceptionnelle de 18-1-1-0.

Les Sea Dogs sont à la recherche de leur première victoire en séries depuis 2017, année où la franchise a remporté sa troisième Coupe du Président.

L’Océanic, qui a clairement les yeux rivés sur l’avenir, n’a pas eu de mal à gagner sa juste part de points dans la présente saison également. Grâce à son approche d’offensive « par comité », l’Océanic a été mené par le trio Xavier Cormier, Luka Verreault et William Dumoulin à l’attaque. Alex Drover, qui a obtenu 37 points en 44 matchs, est de retour dans l’alignement après avoir manqué une longue période en raison d’une blessure.

À la ligne bleue, Frederic Brunet et Mathis Gauthier ont aidé à diriger une brigade défensive qui a acquis la réputation d’étouffer ses adversaires avec brio.

Devant le filet, le tandem de recrues Patrik Hamrla et Gabriel Robert s’est rapidement fait un nom entre les poteaux de Rimouski, affichant tous les deux une moyenne de buts alloués inférieure à 3,00.

L’Océanic, triple champion de la Coupe du Président et de la Coupe Memorial en 2000, a éliminé les Cataractes de Shawinigan au premier tour des séries éliminatoires de 2021 avant de s’incliner trois fois de suite devant les Foreurs de Val-d’Or.

Les deux équipes se sont affrontées deux fois en cinq jours pendant la saison régulière, les Sea Dogs ayant remporté une victoire de 6-2 et l’Océanic une victoire de 6-1 en février. Saint John n’a jamais perdu un match de séries éliminatoires contre l’Océanic, balayant la finale de la Coupe du Président en 2012 et leur série de premier tour en 2017.

Si la puissante équipe des Sea Dogs n’a pas été mise au défi assez souvent au cours de la saison régulière, le club avare de l’Océanic se fera un plaisir d’incarner leur prochain test durant les séries.

