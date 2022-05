Séries LHJMQ 2022 | Aperçu Océanic vs. Remparts

La bataille du Saint-Laurent battra son plein lorsque les Remparts de Québec affronteront l’Océanic de Rimouski dans une série quart de finale de cinq matchs. L’action débutera dimanche au Centre Vidéotron de Québec.

Après avoir remporté le trophée Jean-Rougeau à titre de champions de la saison régulière, les Remparts ont poursuivi sur leur lancée en première ronde en balayant les Saguenéens de Chicoutimi en trois parties. Marquant six buts dans chacun des affrontements, en plus d’avoir dirigé 149 tirs sur le filet des Sags durant la série, les Remparts ont été menés au chapitre des points par l’ancienne vedette de l’Océanic, Zachary Bolduc, ainsi que son coéquipier, Théo Rochette. Chacun d’eux a obtenu une moyenne de deux points par match lors de la brève série, tandis que huit joueurs ont affiché au moins un point par match.

Le trio à la ligne bleue de Louis Crevier, Nicholas Savoie et Evan Nause a tenu le fort en défensive, tandis que Fabio Iacobo et William Rousseau ont combiné leurs efforts pour remporter les trois victoires entre les poteaux. Il s’agit de la deuxième participation consécutive aux quarts de finale pour les Remparts, qui ont atteint les demi-finales pour la dernière fois en 2015.

L’Océanic a créé la surprise du premier tour en éliminant les Sea Dogs de Saint John, les hôtes du tournoi de la Coupe Memorial 2022, en cinq parties. Pour Rimouski, tout s’est joué sur des buts clés à des moments clés, aucun n’étant plus important que le tout premier but en séries d’Alexander Gaudio, le meilleur pointeur de l’équipe en première ronde, qui a inscrit le but gagnant dans le match décisif. Deux des trois filets de William Dumoulin ont également été inscrits dans le dernier match, tandis que Louis Robin a marqué une paire de buts à ses premières séries éliminatoires.

Bien que la brigade défensive n’ait pas noircit la feuille de pointage avec régularité, elle a tenu le fort admirablement contre les attaques constantes des Sea Dogs. Devant le filet, les recrues Gabriel Robert et Patrik Hamrla ont été des éléments clés du triomphe de l’Océanic, ce dernier s’étant particulièrement illustré dans une victoire par jeu blanc de 1-0 lors du quatrième match. L’Océanic n’est pas étranger au rôle de négligé, ayant vaincu les puissants Cataractes de Shawinigan au premier tour l’an dernier. La franchise tente de se qualifier pour le troisième tour pour une deuxième fois en quatre saisons.

Les Remparts ont remporté la série de saison entre les deux équipes, cinq parties contre trois. Cinq de ces matchs ont été déterminés par trois buts ou plus. En séries, ces deux clubs se sont affrontés à quatre reprises dans le passé. Après que les deux équipes aient remporté leurs quarts de finale lors d’un tournoi à la ronde en 1998, l’Océanic a battu les Remparts en demi-finale cette année-là. Ils se sont affrontés à nouveau en 1999, les Remparts remportant la demi-finale cette fois. Cependant, la bataille la plus mémorable entre ces deux équipes a eu lieu lors de la finale de la Coupe du Président de 2015, qui s’est terminée par la conquête du troisième titre de Rimouski à la suite d’une double prolongation dans le septième match.

_

Comparaison des équipes :