Séries LHJMQ 2022 | Aperçu Mooseheads vs. Titan

La dernière fois que les Mooseheads d’Halifax ont participé à une rencontre d’après-saison, ils luttaient pour le titre de la Coupe Memorial. L’équipe qu’ils affronteront en première ronde, le Titan d’Acadie-Bathurst, a clairement les yeux rivés sur ce même championnat une fois de plus.

Le Titan a affiché son plus haut total de points depuis sa campagne de la Coupe Memorial de 2018. Mené par l’auteur de 100 points Riley Kidney, le club a renforcé son alignement, qui comprenait déjà Bennett MacArthur et Jacob Melanson, avec deux anciennes vedettes des Saguenéens de Chicoutimi, Félix Lafrance et Thomas Belgarde, à la date limite des transactions.

Une autre ancienne vedette des Saguenéens de Chicoutimi, Hendrix Lapierre, s’est rendu à Bathurst après avoir commencé la saison avec les Capitals de Washington. Le défenseur Miguel Tourigny est également arrivé à mi-chemin de la campagne en provenance de l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Entre les poteaux, Jan Bednar a terminé à égalité au deuxième rang de la ligue avec 28 victoires à sa deuxième campagne dans la LHJMQ.

En 2021, le Titan a atteint la deuxième ronde des séries éliminatoires avant de s’incliner devant les Islanders de Charlottetown.

Les Mooseheads participent aux séries pour la première fois en trois ans avec un excitant groupe de jeunes, dont les attaquants Jordan Dumais et Marcus Vidicek, admissibles au prochain repêchage de la LNH. L’espoir des Flyers de Philadelphie, Elliot Desnoyers, et le choix de premier tour des Predators de Nashville en 2021, Zachary L’Heureux, ajoutent une grande expérience à la formation. Evan Boucher est arrivé au milieu de la saison et a rapidement obtenu une moyenne de plus d’un point par match.

Chez les arrières, Jake Furlong a assumé une grande partie de la charge offensive, tandis que Brady Schultz a offert une solide présence dans les trois zones. Devant le filet, Brady James et Mathis Rousseau se sont partagés la tâche au cours de l’année, ce dernier se montrant fort en fin de saison.

Les Mooseheads, qui se sont inclinés face aux Huskies de Rouyn-Noranda lors des finales de la Coupe du Président et de la Coupe Memorial de 2019, ont participé à l’après-saison 22 fois dans l’histoire de la franchise.

Le Titan a remporté de justesse la série de saison entre les deux clubs, cinq matchs contre quatre. Bien qu’il y ait eu quelques explosions offensives en cours de route, cinq de ces matchs ont été décidés par deux buts ou moins.

Étonnamment, ces rivaux de longue date des Maritimes ne se sont affrontés que deux fois en séries, et pas du tout pendant près de deux décennies. Le Titan s’est imposé en 1999, tandis que les Mooseheads ont remporté le tout en sept parties en 2003.

Avec une combinaison de huit finales de ligue, trois Coupes du Président et deux Coupes Memorial au cours du dernier quart de siècle, ces deux franchises savent une chose ou deux sur les éliminatoires. Maintenant, il est temps pour elles d’écrire un nouveau chapitre, l’une contre l’autre.

_

Comparaison des équipes :