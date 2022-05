Séries LHJMQ 2022 | Aperçu Drakkar vs. Phœnix

Au printemps 2020, le Phoenix de Sherbrooke, la meilleure équipe de la saison régulière de la LHJMQ cette année-là, a été privée d’un long parcours en séries éliminatoires en raison de la pandémie de COVID-19.

Cette année, il s’agira de se racheter, en commençant par une série contre un club du Drakkar résilient qui ne se laissera pas abattre facilement.

Le Phoenix s’est emparé de la première place de l’Association Ouest en enregistrant 46 victoires. Les deux joueurs les plus efficaces sont Joshua Roy, meilleur marqueur de la ligue et espoir des Canadiens de Montréal, et Xavier Parent, plus expérimenté, qui ont marqué 51 buts chacun. Le vétéran Julien Anctil a également connu une saison exceptionnelle sur le plan offensif, étant l’un des cinq marqueurs de 20 buts de l’équipe.

Sur le plan défensif, la recrue David Spacek a eu un impact dans les trois zones, tandis que la défense de Sherbrooke a été renforcée par l’acquisition de Tyson Hinds de l’Océanic de Rimouski. Ivan Zhigalov a fait ses débuts en Amérique du Nord en affichant 26 victoires dans la cage du Phoenix.

La dernière fois que l’équipe Sherbrooke a goûté à la victoire en séries éliminatoires, c’était en 2019, alors qu’elle avait battu l’Armada de Blainville-Boisbriand en première ronde, avant de s’incliner face aux Voltigeurs de Drummondville en quart de finale.

Le Drakkar a, plus souvent qu’autrement, joué un hockey de séries éliminatoires au cours des dernières semaines. Le club, qui a obtenu sa place en séries lors du dernier après-midi de la saison, s’est appuyé sur la production constante de Jacob Gaucher, Benjamin Corbeil et Xavier Fortin tout au long de la saison.

Niks Fenenko, premier choix de la Séance de sélection internationale de la LCH en 2021, s’est mis en marche au fil de la saison, menant tous les défenseurs du Drakkar au chapitre des points. Marc-Antoine Pépin, acquis des Cataractes de Shawinigan lors de la période des échanges des Fêtes, est venu renforcer ce département.

À différents moments de la saison, Olivier Adam a offert une clinique, terminant avec un sommet dans la ligue de six blanchissages. Le Drakkar, deux fois finaliste de la Coupe du Président, est à la poursuite de sa première victoire en séries depuis 2015.

Le Phoenix a balayé le Drakkar en saison régulière, 4-0-0-0, Baie-Comeau ayant obtenu un seul et unique point en raison d’une défaite en prolongation. Ces deux équipes ne se sont rencontrées qu’une seule fois en séries, en 2013, lorsque le Drakkar a balayé le Phoenix, qui en était à sa première année d’expansion, en quatre matchs consécutifs.

Le Phoenix cherchera à profiter de cette nouvelle occasion de participer aux séries éliminatoires, mais ce sera aux gros canons du Drakkar de rendre les choses intéressantes.

Comparaison des équipes :