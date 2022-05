Séries LHJMQ 2022 | Aperçu Cataractes vs. Remparts

Les champions de la saison régulière se mesurent à une équipe au parcours parfait jusqu’ici en séries alors que les Remparts de Québec accueillent les Cataractes de Shawinigan dans leur premier match de demi-finale de la Coupe du Président. L’action commence au Centre Vidéotron mercredi soir.

Les Remparts ont remporté six de leurs sept premières rencontres des séries éliminatoires. Après avoir balayé les Saguenéens de Chicoutimi en première ronde, le club a éliminé un autre rival de la Division Est, l’Océanic de Rimouski, en quatre parties.

Auteur de 55 buts en saison régulière, Zachary Bolduc a poursuivi son rythme effréné lors des deux premières rondes, menant le club au chapitre des buts (7) et des points (11). L’espoir très convoité de la Séance de sélection 2022 de la LNH, Nathan Gaucher, continue de produire avec une moyenne d’un point par match, tandis que le vétéran Nicolas Savoie continue de mener la brigade défensive en compagnie de Louis Crevier. Fabio Iacobo et William Rousseau continuent de se partager la tâche devant le filet, une recette qui s’est avérée gagnante pour l’entraîneur-chef Patrick Roy, dont le club entre en demi-finale n’ayant accordé seulement que 14 buts en sept matchs.

Il s’agit de la première présence au troisième tour de l’organisation depuis 2015, année durant laquelle elle s’était rendue jusqu’en finale de la Coupe du Président.

Les Cataractes ont remporté leur premier match des séries contre Rouyn-Noranda et n’ont pas regardé en arrière depuis, balayant les Huskies et puis les Olympiques de Gatineau. Non seulement les Cataractes sont-ils invaincus, mais ils ont également démontré leur capacité à gagner de n’importe quelle façon, peu importe qu’il s’agisse d’une explosion offensive ou d’un duel défensif.

L’espoir des Stars de Dallas, Mavrik Bourque, est le meilleur marqueur de l’équipe (12 points) et il a contribué aux trois buts gagnants de la série contre Gatineau. Son coéquipier Xavier Bourgeault, un autre choix de premier tour de la LNH, a inscrit 11 points en deux séries, tandis que les vétérans Olivier Nadeau et Pierrick Dubé ont produit dans des moments clés. À l’arrière, Jordan Tourigny et Zachary Massicotte continuent de mener la charge, tandis qu’Antoine Coulombe et Charles-Antoine Lavallée continuent de fermer la porte devant le filet.

Il s’agit de la première fois que les Cataractes atteignent les demi-finales depuis leur parcours jusqu’en finale de la Coupe du Président de 2016.

Les Remparts ont détenu une avance de 3-2 dans leur série de saison contre les Cataractes, dont deux de ces matchs ont dépassé le temps règlementaire. Il s’agira de la quatrième rencontre entre ces deux clubs en séries d’après-saison et de la première en 11 ans. Les Remparts ont eu le dessus en 2006 et en 2011, tandis que les Cataractes l’ont emporté en 2009.

Les Remparts feront tout pour infliger à leurs adversaires de demi-finale une première défaite dans ces éliminatoires. Toutefois, si l’on se fie aux deux premières rondes, les Cataractes s’assureront que la tâche ne sera pas facile.

Comparaison des équipes :