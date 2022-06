Séries LHJMQ 2022 | Aperçu Cataractes vs. Islanders

Il y aura un champion de la Coupe du Président pour une première fois dans la LHJMQ à l’issue de la finale qui opposera les Cataractes de Shawinigan aux Islanders de Charlottetown cette année. Les deux clubs entament leur série quatre de sept ce samedi, à Charlottetown.

Les Islanders ont maintenu une fiche de 9-1 pour se rendre jusqu’à leur première participation en finale de la Coupe du Président, après avoir éliminé les Wildcats de Moncton, le Titan d’Acadie-Bathurst et le Phoenix de Sherbrooke. Lors de leur triomphe en demi-finale contre le Phoenix, Patrick Guay a mené le bal, avec une moyenne de deux points par match contre son ancien club, et a terminé la troisième ronde comme meilleur marqueur de la ligue parmi les joueurs encore actifs en après-saison.

Xavier Simoneau a joué un rôle important dans les trois premiers duels de cette même série, mais il ne sera pas disponible pour le match d’ouverture de samedi en raison d’une suspension d’une partie pour avoir donné de la bande lors du dernier affrontement contre Sherbrooke. Le capitaine Brett Budgell a quant à lui fait preuve de son efficacité habituelle, marquant deux buts dans le match décisif de la demi-finale.

Lukas Cormier, comme il l’a fait en saison régulière, est actuellement le meilleur pointeur parmi tous les défenseurs du circuit, tout en étant à la tête d’une brigade défensive qui n’a accordé que 18 buts en 10 matchs éliminatoires jusqu’à maintenant.

Les performances du gardien Francesco Lapenna, qui mène la ligue en termes de pourcentage d’arrêts et qui a fait toute la différence contre Sherbrooke, sont un autre des facteurs ayant contribué à cette défensive sans faille des Islanders. Tout cela, en plus des précieux conseils et des solides plans de match de l’entraineur Jim Hulton, a permis aux Isles d’atteindre un nouveau sommet dans les 19 ans d’histoire de la franchise sur l’Île-du-Prince-Édouard.

_

Les Cataractes n’ont perdu que deux fois en séries, éliminant au passage les Huskies de Rouyn-Noranda, les Olympiques de Gatineau et les Remparts de Québec. C’est cette dernière série, contre les Remparts, champions de la saison régulière, qui s’est avérée être l’épreuve la plus difficile pour les hommes de Daniel Renaud jusqu’à présent. Tirant de l’arrière deux à un dans la série trois de cinq, les Cataractes ont réussi à revenir de l’arrière à deux reprises pour se qualifier.

Parmi les joueurs clés, on retrouve notamment le meilleur marqueur de l’équipe, Mavrik Bourque, héros du quatrième match en prolongation, Xavier Bourgault, dont le but en prolongation a permis à Shawinigan de remporter le deuxième match, et Pierrick Dubé, qui a réussi un tour du chapeau, y compris le but gagnant de la série, à moins d’une minute de la fin du temps réglementaire du cinquième match décisif contre son ancienne formation des Remparts.

Le défenseur Zachary Massicotte a obtenu une moyenne d’un point par match en demi-finale, tout en partageant des minutes clés aux côtés de la recrue Jordan Tourigny. Entre les poteaux, Antoine Coulombe a été sensationnel, signant un blanchissage dans le deuxième match contre Québec et effectuant plusieurs arrêts clés dans les trois victoires des Cataractes lors du troisième tour.

Il s’agit du quatrième voyage en finale de la Coupe du Président dans l’histoire de la franchise des Cataractes, qui ont atteint ce même stade en 2016 et 2009. La première participation de l’équipe en finale remonte à 1971, alors qu’elle portait encore le nom des Bruins de Shawinigan. Dans cette série, les Bruins ont été battus par les Remparts de Québec, futurs champions de la Coupe Memorial, qui étaient menés par le légendaire Guy Lafleur, à qui la Finale de la Coupe du Président de 2022 a été dédiée.

_

La série de saison entre ces deux clubs a été partagée à une victoire chacun, l’équipe sur la route obtenant un blanchissage à chaque fois. Les Cataractes ont infligé aux Islanders une défaite de 4-0 le 16 octobre, tandis que les Isles ont rendu la pareille à Shawinigan le 4 mars, en limitant les Cataractes à 11 tirs dans une victoire de 1-0.

Les deux équipes se sont déjà rencontrées deux fois en séries éliminatoires, Shawinigan ayant remporté une victoire au premier tour en 2011 et au deuxième tour en 2016.

Un voyage au tournoi de la Coupe Memorial est en jeu entre ces deux clubs qui attendent toujours de poser leurs lèvres sur la Coupe du Président pour une première fois. Même si les deux ont été très impressionnants jusqu’à maintenant, une bataille épique les attend sur leur route vers le championnat national à Saint John.

_

Comparaison des équipes :