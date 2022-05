Séries LHJMQ 2022 | Aperçu Armada vs. Phoenix

Le Phoenix de Sherbrooke et l’Armada de Blainville-Boisbriand sont les deux franchises les plus récentes de la LHJMQ. Maintenant, elles tenteront d’écrire une page d’histoire l’une contre l’autre, alors que les deux formations entameront leur série de quart de finale, dimanche, à Sherbrooke.

Le Phoenix, champion de la saison régulière de l’Association Ouest, a éliminé le Drakkar de Baie-Comeau trois matchs à un lors de la première ronde des séries éliminatoires. Après avoir pris une avance de 2-0 dans la série, surclassant le Drakkar 11-1 au chapitre des buts marqués, le Phoenix a persévéré malgré une défaite en prolongation dans le troisième match et une autre décision d’un seul but dans la quatrième rencontre pour accéder au deuxième tour pour une troisième fois en quatre ans.

Tout comme en saison régulière, Joshua Roy et Xavier Parent ont mené la charge offensivement pour terminer le premier tour avec un total de 22 points entre eux. Julien Anctil, le troisième membre de ce puissant trio, a mené le club avec cinq buts, dont deux buts gagnants. Devant le filet, Jakob Robillard a signé les trois victoires du Phoenix, dont un blanchissage de 7-0 pour entamer les séries. Le Phoenix cherche à participer aux demi-finales de la ligue pour une première fois depuis la création de la franchise en 2012.

L’Armada s’est mesuré à de redoutables adversaires, les Voltigeurs de Drummondville, et a remporté la série en quatre parties après avoir perdu le premier match de leur duel de premier tour. Le vétéran Kieran Craig s’est assuré que sa carrière junior se poursuivrait jusqu’en deuxième ronde en menant le club au chapitre des points. Joueur international d’impact, Oleksiy Myklukha a inscrit sept points dans la série, tandis que la recrue, Alexis Bourque, a été solide dans sa toute première série éliminatoire, marquant d’ailleurs le but gagnant dans le quatrième match.

Entre les poteaux, Charles-Édward Gravel a terminé la première ronde des séries au quatrième rang pour la moyenne de buts alloués (1.51) et au deuxième rang pour le pourcentage d’efficacité (0,953%). La formation de l’Armada s’est clairement démarquée en désavantage numérique, ne permettant qu’un seul but au cours des 16 supériorités numériques des Voltigeurs. Il s’agit de la deuxième année consécutive que l’Armada se qualifie pour les quarts de finale, après s’être incliné en deuxième ronde face aux Tigres de Victoriaville dans la cinquième et dernière rencontre de leur série l’an dernier.

En saison, les affrontements entre ces deux clubs ont été très serrés, chaque équipe ayant remporté deux victoires chacune. Les deux triomphes de l’Armada ont nécessité une période additionnelle, l’un se terminant en prolongation et l’autre en tirs de barrage. Il s’agira de la deuxième rencontre en séries entre les deux franchises, la première ayant eu lieu en 2019, lorsque le Phoenix a eu le dessus sur l’Armada en cinq matchs de premier tour.

Comment le puissant premier trio du Phoenix se comportera-t-il face à un adversaire aussi structuré et méthodique que l’Armada? La réponse à cette question et à bien d’autres nous viendra sous peu.

Comparaison des équipes :