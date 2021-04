Séries LHJMQ 2021 | Aperçu Voltigeurs c. Remparts

Au cours des prochaines années, les Remparts de Québec et les Voltigeurs de Drummondville suivront probablement la même trajectoire au classement de la LHJMQ. Ces affrontements déjà compétitifs monteront d’un cran à partir de mardi, lorsque les deux équipes s’affronteront dans la première rencontre de leur série de premier tour.

Les Remparts sont l’une des organisations les plus jeunes de la ligue. Ils prouvent également que l’âge n’est qu’un chiffre. Le centre de deuxième année Nathan Gaucher, le meilleur marqueur du club, en est un bon exemple. Il en va de même pour le joueur de deuxième année James Malatesta et la recrue finlandaise Viljami Marjala, tandis que les vétérans Théo Rochette et Thomas Caron demeurent des éléments clés à l’avant. Evan Nause, sélectionné par les Remparts en première ronde du repêchage 2020 de la LHJMQ, a progressé très rapidement, menant tous les défenseurs recrues au chapitre des points (4-18-22). Le défenseur de troisième année, Nicholas Savoie, s’est bien adapté à ses responsabilités supplémentaires et le gardien Thomas Sigouin a connu une très bonne première année dans la capitale provinciale, à la suite d’un échange en provenance de Sherbrooke.

À Drummondville, les Voltigeurs se sont largement appuyés sur un solide top six pour réaliser une autre bonne saison. Le capitaine et meilleur marqueur, Xavier Simoneau, a poursuivi son jeu impressionnant tandis que l’ailier William Dufour continue d’être un buteur fiable avec une moyenne d’un point par match. Le centre Justin Côté a profité d’un mois de mars fantastique pour compléter une excellente saison recrue, tandis que le joueur de deuxième année, Jacob Dion, continue de pousser le jeu offensivement depuis la ligne bleue. Devant le filet, Francesco Lapenna s’est vraiment démarqué, établissant de nouveaux sommets en carrière au chapitre de la moyenne de buts alloués et du pourcentage d’arrêts, statistiques pour lesquelles il s’est classé parmi le top cinq de tous les gardiens de la LHJMQ.

Depuis que les Remparts ont déménagé de Beauport en 1997, ils ont affronté les Voltigeurs à deux reprises en séries éliminatoires. En 2007, les Volts ont fait leurs preuves en éliminant les Remparts en cinq parties au premier tour. Québec a renversé la situation à Drummondville au premier tour des séries éliminatoires de 2012, balayant ses concurrents provinciaux en quatre parties.

Comparaison des équipes (Saison Rég.) :