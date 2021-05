Séries LHJMQ 2021 | Aperçu Titan c. Islanders

La meilleure équipe de la LHJMQ se prépare à affronter la seule survivante du Nouveau-Brunswick dans un affrontement en territoire neutre. Les Islanders de Charlottetown et le Titan d’Acadie-Bathurst entament leur série trois-de-cinq samedi, à Shawinigan.

Les Islanders, qui ont obtenu un laissez-passer lors de la première ronde des séries éliminatoires de la Coupe du Président, ont terminé la saison régulière avec un impeccable dossier de 35 victoires en 40 sorties. Malgré un calendrier inhabituel, les Isles en ont fait une année inoubliable grâce à des performances extraordinaires de tout le monde au sein de l’alignement. Le sommet du tableau des pointeurs de la saison régulière était la propriété exclusive de l’équipe grâce aux 42 buts et 78 points du vétéran Cédric Desruisseaux. Il a été suivi par Thomas Casey, Brett Budgell et le meilleur pointeur chez les défenseurs, Lukas Cormier. Noah Laaouan et William Trudeau ont complimenté Cormier depuis la ligne bleue, eux qui ont tous deux établis des sommets en carrière pour les points malgré la saison écourtée. Devant le filet, Colten Ellis a terminé la dernière saison régulière de sa carrière au niveau junior majeur avec une fiche de 23-1 tout en établissant de nouveaux records de ligue pour la meilleure moyenne de buts alloués en une seule saison (1,78) et pour les blanchissages en carrière (18).

Le Titan se qualifie pour la deuxième ronde pour la première fois depuis sa conquête de la Coupe Memorial en 2018. Grâce à ses 12 points, l’attaquant de deuxième année Riley Kidney a mené tous les pointeurs du tournoi à la ronde à trois équipes qui comprenait les Sea Dogs de Saint John et les Wildcats de Moncton. Mathieu Desgagnés et Bennett MacArthur ont également poursuivi leur bon jeu, ce dernier menant le premier tour avec ses six buts. À l’arrière, Adam McCormick et Jaxon Bellamy se sont montrés à la hauteur tandis que Jan Bednar enchaînait des performances gagnantes entre les poteaux. Les buts en prolongation de Bellamy et Ben Allison lors des deux derniers matchs du club ont aidé le Titan à terminer avec une fiche de 4-2 dans le tournoi à la ronde et une invitation au deuxième tour.

En raison des protocoles de santé publique et des restrictions aux frontières, les deux clubs ne se sont pas affrontés depuis le 31 octobre, leur seul face-à-face de la campagne. Ce soir-là, les quatre meilleurs pointeurs des Islanders mentionnés ci-dessus ont trouvé le fond du filet lors d’une victoire de 4-1 à Bathurst. Ce sera la troisième série éliminatoire entre les deux organisations, le Titan ayant remporté des victoires consécutives au premier tour en 2006 (six matchs) et 2007 (sept matchs) alors que leurs rivaux de division étaient encore connus sous le nom du Rocket de l’Île-du-Prince-Édouard.

Comparaison des Équipes (Saison Rég.) :