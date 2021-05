Séries LHJMQ 2021 | Aperçu Tigres c. Islanders

Pour la première fois cette saison, une équipe des Maritimes fera face à une équipe du Québec. Les Islanders de Charlottetown affronteront les Tigres de Victoriaville dans leur série trois-de-cinq de demi-finale de la Coupe du Président. L’action débute dès ce soir à Québec.

Les Islanders ont obtenu un laissez-passer pour les quarts de finale de la ligue après avoir terminé avec une avance convaincante en tête du classement de la Division Maritimes. Malgré leur congé prolongé, ils ont tout de même éliminé le Titan d’Acadie-Bathurst en trois matchs consécutifs. Même si la série a été de courte durée, elle a été chaudement disputée. Ce sont les joueurs habituels qui ont propulsé les Islanders en troisième ronde, menés par le champion compteur de la saison régulière, Cédric Desruisseaux, qui a inscrit trois buts et quatre points lors du balayage. Le centre Brett Budgell, qui a marqué deux buts gagnants contre le Titan, est à égalité avec Desuisseaux pour le titre de meilleur marqueur de l’équipe. Lukas Cormier a été une force constante à la ligne bleue, menant l’équipe au chapitre du différentiel plus/moins (+5). Entre les poteaux, Colten Ellis a fait ce qu’il fait de mieux à ses débuts en séries éliminatoires avec les Islanders, signant un blanchissage dans le match d’ouverture de la série pour ajouter aux sept qu’il a obtenus en saison régulière. Il s’agit de la deuxième participation des Islanders en demi-finale. La dernière fois qu’ils ont atteint cette étape était en 2017 et ils avaient été battus par l’Armada de Blainville-Boisbriand en sept parties.

Les Tigres savent aussi ce que sont les longues séries contre l’Armada ; il leur a fallu disputer leurs cinq matchs pour venir à bout de Blainville-Boisbriand en quart de finale. Le centre Mikhail Abramov a poursuivi sur sa lancée de la première ronde en inscrivant trois points dans le match décisif contre l’Armada, ce qui lui permet de se retrouver à égalité au deuxième rang des marqueurs de l’après-saison avec 14 points. Alex Beaucage et Nicholas Daigle se sont montrés presque inarrêtables avec onze et neuf points, respectivement. Pendant que Sean Larochelle et les vétérans Vincent Sevigny et Alexis Arsenault ont continué de soutenir l’arrière, Nikolas Hurtubise a été une présence constante devant le filet, ce qui le classe parmi les cinq meilleurs au chapitre de la moyenne de buts alloués et du pourcentage d’arrêts à l’aube des demi-finales. Les Tigres, qui ont balayé les Huskies de Rouyn-Noranda en première ronde, atteignent les demi-finales pour la première fois depuis 2018. Ils avaient alors été balayés par Acadie-Bathurst. L’organisation vise à décrocher sa place en finale pour la troisième fois de son histoire; un exploit réalisé pour la dernière fois en 2002. Les Tigres avaient alors remporté leur seul titre de la Coupe du Président à ce jour.

Il s’agira de la première rencontre entre ces deux clubs en séries éliminatoires. Bien qu’ils ne se soient pas affrontés cette saison, l’histoire récente penche résolument du côté des Islanders, qui ont remporté les deux matchs de saison régulière entre les deux clubs en 2019-2020 et ont enregistré une fiche de 7-1-0-0 contre les Tigres en saison régulière au cours des cinq dernières années.

Comparaison des Équipes (Saison Rég.) :