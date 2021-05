Séries LHJMQ 2021 | Aperçu Saguenéens c. Foreurs

Deux clubs avec une fiche de 6-0 et de nombreux joueurs étoiles s’affronteront dès ce soir à Québec alors que les Foreurs de Val-d’Or se mesurent aux Saguenéens de Chicoutimi dans leur série de demi-finale de la Coupe du Président.

Jusqu’ici en séries, les Foreurs ressemblent beaucoup au club qui n’a perdu que trois fois en réglementaire durant la saison régulière. Après avoir nécessité le nombre minimum de matchs pour vaincre le Drakkar de Baie-Comeau au premier tour, l’équipe de Daniel Renaud en a requis trois de plus pour balayer l’Océanic de Rimouski et ainsi atteindre la troisième ronde pour une première fois depuis 2015. L’offensive a été répartie uniformément au sein de l’alignement puisque huit joueurs ont maintenu une moyenne d’un point par match après les deux premiers tours. Le choix de première ronde des Penguins de Pittsburgh en 2019, Samuel Poulin, et le défenseur de l’année de la LHJMQ la saison dernière, Jordan Spence, ont mené la charge avec dix points chacun. L’ailier Nathan Légaré entame quant à lui la confrontation contre les Sags avec une moyenne d’un but par match. De plus, Jonathan Lemieux mène tous les gardiens au niveau de la moyenne de buts alloués (1,50) pour un club qui a surclassé ses adversaires 34-9 au chapitre des buts marqués jusqu’ici en séries éliminatoires. Les Foreurs sont à la recherche de leur premier voyage en finale de la Coupe du Président depuis 2014, quand ils avaient survécu au Drakkar dans un septième match ultime pour remporter leur troisième championnat.

Qu’il s’agisse de matchs serrés ou d’affaires à sens unique, les Saguenéens semblent à l’aise dans toutes les situations depuis le début des séries éliminatoires. Après avoir remporté trois matchs de suite contre le Phoenix de Sherbrooke, Chicoutimi a vaincu ses principaux rivaux de la Division Est, les Remparts de Québec, grâce à un autre balayage. Une grande partie de l’offensive a été canalisée par Dawson Mercer, la sélection de premier tour des Devils du New Jersey en 2020, qui a jusqu’à présent récolté 13 points en six matchs. L’ailier Pierrick Dubé et le centre Hendrix Lapierre roulent également à plein régime ces jours-ci, tandis que le défenseur russe Artemi Kniazev et le vétéran Samuel Houde offrent des performances de plus en plus solides à mesure que les séries éliminatoires progressent. Alexis Shank a été superbe dans ses six affrontements d’après-saison, arborant une moyenne de buts alloués (1,83) et un pourcentage d’arrêts (,929%) qui le placent parmi les meilleurs de la ligue dans ces catégories. Les Sags sont de retour en demi-finale pour la première fois depuis 2017, une série qu’ils avaient perdu en six matchs contre les Sea Dogs de Saint John. L’équipe de Yanick Jean cherche à obtenir son billet pour la ronde finale pour une première fois depuis 1997. Le plus récent des deux championnats de la Coupe du Président des Saguenéens a eu lieu en 1994 lorsque Jean, alors défenseur au sein du club, avait contribué à l’élimination du Titan de Laval en six matchs.

En raison des nombreux dénouements inattendus, le premier match de cette série sera également la première rencontre entre les Foreurs et les Saguenéens cette saison. Ces équipes ont déjà croisé le fer à deux reprises en séries éliminatoires. En 2004, Chicoutimi est sortie victorieuse à la suite d’un affrontement de sept matchs au premier tour. Trois ans plus tard, c’était au tour de Val-d’Or de prendre les commandes avec un balayage de quatre matchs de première ronde, en route vers la troisième participation de l’équipe à la finale de la Coupe du Président.

