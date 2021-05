Séries LHJMQ 2021 | Aperçu Remparts c. Saguenéens

Deux rivaux de longue date de la division Est s’affronteront en quarts de finale de la Coupe du Président. Le groupe de vétérans des Saguenéens de Chicoutimi fera face aux jeunes loups des Remparts de Québec dans leur série de cinq matchs qui débute ce soir au Centre Vidéotron.

Les Saguenéens et les Remparts ont combiné pour une fiche parfaite de 6-0 dans leur série respective de premier tour. Chicoutimi a vaincu le Phœnix de Sherbrooke, grâce notamment aux performances dynamiques de Dawson Mercer et Hendrix Lapierre, deux joueurs sélectionnés en première ronde du repêchage 2020 de la LNH, qui ont combiné pour 12 points dans le balayage. Pierrick Dubé, un visage familier de l’équipe des Remparts, a également connu une bonne série avec quatre buts et six points. Pendant qu’Artemi Kniazev, Michael Pellerin et la recrue Vincent Fradette menaient la charge à la ligne bleue, le vétéran Alexis Shank est demeuré la présence stable qui a produit 92 victoires pour les Sags au cours des quatre dernières saisons. Les Saguenéens font leur première apparition au deuxième tour depuis 2017, lorsqu’ils ont éliminé les Huskies de Rouyn-Noranda en sept parties pour accéder à la demi-finale de la Coupe du Président.

Les Remparts ont livré une chaude lutte aux Voltigeurs de Drummondville dans une série de première ronde étonnamment courte. Une fois de plus, un joueur qui connaît bien l’autre équipe de cette série y a joué un rôle essentiel. C’est le cas de l’ancien centre des Saguenéens Théo Rochette, qui a été le meilleur marqueur de l’équipe. La recrue Viljami Marjala a inscrit quatre points, dont le but gagnant en prolongation lors du premier match de la série, tandis que dix joueurs différents ont trouvé le fond du filet pour les Remparts au cours des trois matchs. La plus remarquable de toutes les performances individuelles a été celle du gardien Thomas Sigouin, qui a remporté ses premières victoires en séries, avant de conclure avec un but dans un filet désert lors du troisième match de la série. Cette victoire a permis aux Remparts de remporter leur première série depuis 2015, où ils s’étaient rendus jusqu’en double prolongation dans le septième match de la finale de la Coupe du Président avant de s’incliner devant l’Océanic de Rimouski.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces deux clubs ont créé un certain nombre de moments mémorables au fil des ans. Quatre affrontements en séries éliminatoires font partie de cette histoire. Les Remparts ont balayé les Saguenéens au premier tour de la saison 2002 et ont remporté des séries de six matchs en 2008 et 2013. Les Sags sont sortis vainqueurs en six matchs lors des quarts de finale de 2005. La saison régulière a été très inégale cette année, Chicoutimi ayant remporté les quatre matchs par un score total de 16-1.

_

Comparaison des équipes (Saison Rég.) :