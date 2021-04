Séries LHJMQ 2021 | Aperçu Phoenix c. Saguenéens

Après avoir été privés des séries éliminatoires de l’an dernier, les Saguenéens de Chicoutimi tenteront de se reprendre lorsqu’ils rencontreront le Phoenix de Sherbrooke, une autre équipe qui a connu le même sort. Leur affrontement de premier tour débutera vendredi soir à Chicoutimi.

Les Sags ont exploité le noyau restant de l’impressionnante équipe de l’an dernier pour obtenir le troisième meilleur pourcentage de points de la ligue en 2020-2021, ne s’inclinant que sept fois en temps réglementaire au cours de cette période. Sur le plan offensif, le club s’est appuyé sur un groupe profond incluant deux sélections de première ronde de la LNH en 2020, Dawson Mercer (New Jersey) et Hendrix Lapierre (Washington). Les vétérans Christophe Farmer et Samuel Houde ont complété un solide top six qui a été renforcé par l’acquisition des ailiers Pierrick Dubé et Félix Lafrance en provenance de Québec et du Cap-Breton, respectivement. La défense est quant à elle encore plus puissante avec un groupe composé de Karl Boudrias, d’Artemi Kniazev et de l’un des meilleurs gardiens de la ligue, le vétéran Alexis Shank.

Le Phoenix a liquidé après une campagne spectaculaire de 51 victoires en 2019-2020. Bien que plusieurs joueurs clés aient quitté l’équipe après leur année de 20 ans ou à la suite de transactions, une autre acquisition a rapidement fait sa marque à Sherbrooke, Joshua Roy, premier choix au total de 2019, qui a inscrit 13 buts en 20 matchs après avoir été acquis des Sea Dogs de Saint John à la mi-saison. Le vétéran de quatrième année Xavier Parent a également progressé, enregistrant plus d’un point par match pour la première fois de sa carrière. À l’arrière, Olivier Crête-Belzile, la recrue Zachary Lessard et l’éventuel retour de Gregory Kreutzer ont donné le ton. Le gardien slovaque Samuel Hlavaj a trouvé son rythme en fin de saison, pour une équipe du Phœnix qui a remporté cinq de ses huit victoires lors de ses sept derniers matchs de la campagne.

Il s’agira de la première rencontre en séries entre ces deux organisations. Chicoutimi, dont la dernière victoire en séries éliminatoires remonte à 2017, alors qu’elle avait éliminé Victoriaville et Rouyn-Noranda, avant de s’incliner contre Saint John en demi-finale de la ligue, a participé à cinq finales de la Coupe du Président, la plus récente remontant à 1997. Les Sags ont remporté deux titres (1991, 1994) dans leur histoire. Le Phoenix en est à sa sixième participation en séries éliminatoires. En 2019, la formation sherbrookoise avait éliminé Blainville-Boisbriand en cinq matchs au premier tour avant de s’incliner face à Drummondville, également après cinq confrontations, lors des quarts de finale de la ligue.

Comparaison des Équipes (Saison Rég.) :