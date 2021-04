Séries LHJMQ 2021 | Aperçu Olympiques c. Armada

L’Armada de Blainville-Boisbriand et les Olympiques de Gatineau ont fait face à des défis similaires en 2020-2021. Ils ont connu des hauts et des bas sur la glace, et ont également fait face à des éclosions de COVID-19 au sein de leurs organisations. Ils s’affrontent maintenant dans une série de cinq matchs de première ronde qui débute demain soir sur une glace neutre, à Shawinigan.

L’Armada, qui a remporté le championnat de division la saison précédente, a réalisé une autre solide performance cette année. Sur le plan offensif, l’équipe comprend cinq joueurs ayant maintenu une moyenne d’un point par match, dont les vétérans Luke Henman, Mathias Laferrière, Simon Pinard et Yaroslav Likhachev. La défense, qui comptait déjà le dynamique Miguël Tourigny, a été renforcée au cours de la période d’échange par l’arrivée du natif de Boisbriand, Christopher Merisier-Ortiz. Devant le filet, Olivier Adam s’est bien comporté à sa première saison comme gardien numéro un de l’entraîneur-chef Bruce Richardson. La franchise tente de remporter sa première série depuis qu’elle a obtenu une place en finale de la Coupe du Président en 2018.

Il a littéralement fallu une pandémie mondiale pour que les Olympiques, eux qui avaient participé aux séries éliminatoires chaque année depuis 1984, ne soient pas de la danse du printemps la saison dernière. Sautons à aujourd’hui et le club a réussi à s’appuyer sur un mélange de recrues de haut niveau et de plusieurs vétérans chevronnés cette année. Mené par les vétérans Metis Roelens et l’acquisition de mi-saison Andrew Coxhead, le groupe d’attaquants a été renforcé par la recrue Antonin Verreault et le potentiel choix de premier tour de la LNH en 2021, Zachary Dean. À l’arrière, le premier choix du Repêchage LHJMQ de juin dernier, Tristan Luneau, s’est inséré dans l’alignement avec une relative facilité. Il a cumulé 18 points, tout en bénéficiant de l’aide d’Isaac Belliveau, une acquisition de mi-saison de Rimouski. L’espoir des Stars de Dallas, Rémi Poirier, a apporté son influence stabilisatrice habituelle entre les poteaux.

L’Armada et les Olympiques se sont déjà affrontés deux fois en séries éliminatoires, chaque club remportant une série. En 2012, l’Armada, nouvellement relocalisé, a balayé les Olympiques lors de ses toutes premières séries éliminatoires. Les Olympiques, sept fois champions de la Coupe du Président, ont pris leur revanche au premier tour des séries éliminatoires de 2015, remportant la série en six matchs.

_

Comparaison des équipes (Saison Rég.) :