Séries LHJMQ 2021 | Aperçu Océanic c. Foreurs

L’une des puissances de la ligue tentera de dominer une équipe négligée lorsque les Foreurs de Val-d’Or affronteront l’Océanic de Rimouski dans leur série de cinq matchs de quarts de finale de la Coupe du Président. L’action débutera vendredi après-midi dans le milieu protégé de l’après-saison, au Centre Vidéotron de Québec.

Les Foreurs ont rapidement éliminé le Drakkar de Baie-Comeau lors de leur affrontement de premier tour, marquant 17 buts et n’en accordant que cinq, lors d’un balayage de trois parties qui représentait la première série remportée en quatre ans par la franchise. L’habile centre Justin Robidas a mené le bal avec six points, tandis qu’un quatuor de vedettes – Samuel Poulin, Maxim Cajkovic, Jakob Pelletier et Jordan Spence – a fourni un ample soutien offensif. Jonathan Lemieux, bien qu’il n’ait fait face qu’à 20 tirs par match, a été prêt lorsqu’on a fait appel à lui, terminant le premier tour avec une moyenne de buts alloués de 1,67 qui le place au deuxième rang de cette catégorie à l’aube de la prochaine ronde.

L’Océanic a orchestré la plus grosse surprise de la première ronde en éliminant en cinq parties l’équipe de cinquième place des Cataractes de Shawinigan. Le centre Xavier Cormier et l’ailier Adam Raska ont porté la charge offensivement. Le défenseur Jérémie Biakabutuka, qui s’apprête à affronter ses anciens coéquipiers des Foreurs, a inscrit quatre points, dont les deux seuls buts de Rimouski dans la dernière victoire de la série contre les Cataractes. Parmi les vedettes de la première ronde, on retrouve également le gardien de but de 20 ans Creed Jones, lui qui a réalisé des blanchissages lors des matchs 1 et 5 pour ainsi prolonger sa carrière dans le junior majeur.

Les Foreurs ont remporté trois de leurs quatre matchs contre l’Océanic pendant la saison. Après avoir remporté les trois premiers matchs à domicile en novembre, Val-d’Or s’est incliné à Rimouski par la marque de 2-1 le 4 mars. Il s’agira de la quatrième rencontre en séries éliminatoires entre les deux clubs. La première a été la plus importante, puisque les Foreurs de Roberto Luongo ont battu l’Océanic de Vincent Lecavalier en quatre matchs pour remporter la première Coupe du Président de la franchise en 1998. Depuis, les “Nics” ont l’avantage, Rimouski ayant battu le club de l’Abitibi par balayage en première ronde des séries éliminatoires de 2012 et en demi-finale de 2015, respectivement. Les deux franchises totalisent entres elles un impressionnant total de neuf participations en finale et six championnats.

_

Comparaison des équipes (Saison Rég.) :