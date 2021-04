Séries LHJMQ 2021 | Aperçu Huskies c. Tigres

C’est un fait à la fois triste et remarquable, les Huskies de Rouyn-Noranda sont toujours la dernière équipe à avoir remporté à la fois la Coupe du Président et la Coupe Memorial. Si l’on peut encore dire la même chose dans un an au sujet du titre national, le club aura néanmoins l’occasion de défendre son titre de champion de la Coupe du Président dès ce soir, face à une équipe de Victoriaville bâtie pour une longue série avec quelques visages familiers.

La formation des Tigres peut être décrite en deux mots : équilibre et profondeur. Les Européens de troisième année Mikhail Abramov et Egor Serdyuk, ainsi que le centre Nicolas Daigle et l’ailier Conor Frenette, ont donné à l’équipe une solide base à l’offensive, tandis que sur le plan défensif, Vincent Sévigny et Sean Larochelle, ainsi que le tandem de gardiens Fabio Iacobo et Nikolas Hurtubise formaient l’un des groupes les plus étanches de la ligue. Cependant, c’est une transaction effectuée à la période des échanges pour l’obtention de l’ailier local Shawn Element qui a augmenté le niveau de difficulté pour les adversaires des Tigres. Ne s’arrêtant pas là, le club est aussi allé magasiner du côté de Rouyn-Noranda afin d’acquérir deux anciens champions, l’ailier Alex Beaucage et le défenseur Alexis Arsenault. Additionnez le tout et vous avez une équipe en mission.

Les Huskies, quant à eux, sont en mode reconstruction. L’un des quatre joueurs restants de l’équipe puissante d’il y a deux saisons, William Rouleau, est aussi le meilleur marqueur. Édouard St-Laurent, acquis de Val-d’Or, a aidé à récupérer une partie de l’attaque perdue au cours des deux dernières années, tandis que Mathieu Gagnon était une force dans le cercle des mises au jeu. À l’arrière, deux vétérans, Xavier Bouchard et Samuel Régis, ont mené une équipe qui comptait jusqu’à 11 recrues. Entre les poteaux, le flambeau a été passé à Samuel Richard, qui a obtenu deux blanchissages au cours de la saison, même s’il a régulièrement fait face à plus de 30 tirs par match. Les Huskies seront toujours privés de leur entraîneur-chef Mario Pouliot, qui se remet d’un problème cardiaque.

Si l’histoire est un indicateur, le gagnant de cette série a des raisons d’être enthousiaste. Les Tigres et les Huskies ne se sont affrontés que deux fois en séries éliminatoires. La première fois, en 2002, Victoriaville a balayé les Huskies en quatre parties au premier tour, ce qui a constitué le premier pas vers la seule Coupe du Président de la franchise. En 2019, Rouyn-Noranda a renversé les Tigres en décimant ses adversaires en quatre matchs de quart de finale. Nous savons tous ce qui s’est passé par la suite.

Comparaison des Équipes (Saison Rég.) :