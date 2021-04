Séries LHJMQ 2021 | Aperçu du tournoi à la ronde de la Division Maritimes

Les Séries de la Coupe du Président 2021 débutent ce soir avec une vraie bataille du Nouveau-Brunswick; un tournoi à la ronde comprenant le Titan d’Acadie-Bathurst, les Wildcats de Moncton et les Sea Dogs de Saint John.

Les trois clubs du Nouveau-Brunswick ont une histoire étonnamment faible entre eux en séries éliminatoires. Les Wildcats et Titan se sont affrontés une seule fois auparavant, un balayage pour les Cats au premier tour des séries éliminatoires de 2000. Les Sea Dogs et le Titan se sont affrontés à deux reprises; les deux fois lors du premier tour (2008 et 2016), les deux se soldant par des victoires de Saint John en six et cinq matchs, respectivement. La rencontre la plus significative de ce trio a eu lieu en 2010, lorsque les Wildcats ont eu le meilleur des Sea Dogs en six matchs pour remporter la Coupe du Président.

Ci-dessous, un aperçu de chacune des formations à l’aube de leur tournoi de neuf parties :

TITAN D’ACADIE-BATHURST

Fiche : 21-10-1-1, 44 pts, .667% Pct. (2e Maritimes, 4e au total)

Buts Pour : 146

Buts Contre : 121

Contre Saint John en 2020-2021 : 7-4-0-1

Contre Moncton en 2020-2021 : 9-3-1-0

Lorsque le Titan d’Acadie-Bathurst sautera sur la glace contre les Sea Dogs de Saint John jeudi, il s’agira d’un premier match d’après-saison pour l’organisation depuis le soir où elle a soulevé la Coupe Memorial en 2018. Depuis, ce fut une longue pente à remonter pour le Titan, mais le retour au sommet a été gratifiant et a été renforcé par un solide départ cette année.

Le vétéran Mathieu Desgagnés a mené la charge offensivement, lui qui a établi un sommet en carrière avec 52 points en seulement 31 matchs, bon pour le cinquième rang des meilleurs pointeurs de la ligue. Les centres de deuxième année Riley Kidney et Cole Huckins se sont unis pour renforcer le top six en produisant à un rythme d’un point par match. Acquis durant la saison morte, le défenseur Adam McCormick a été le joueur le plus productif à la ligne bleue avec 31 points en 31 matchs, tandis que Bennett MacArthur a terminé sur toute une lancée, marquant 21 fois en autant de matchs depuis la reprise de la saison en mars pour terminer troisième dans la ligue au chapitre des buts marqués (28).

Devant le filet, Chad Arsenault, qui a commencé la saison en tant que joueur affilié, s’est avéré être un facteur qui a fait la différence. Avec une fiche de 12-4 cette saison, il a tenu le fort avant que l’arrivée du gardien Jan Bednar vienne ajouter de la profondeur entre les poteaux durant la seconde moitié de l’année.

Il s’agit de la 18e apparition du Titan en séries depuis son arrivée dans le nord du Nouveau-Brunswick en 1998. La formation a remporté deux championnats de ligue, en 1999 et 2018, pendant cette période.

SEA DOGS DE SAINT JOHN

Fiche : 15-14-3-1, 34 pts, .515% Pct. (3e Maritimes, 11e au total)

Buts Pour : 138

Buts Contre : 136

Contre Acadie-Bathurst en 2020-2021 : 5-6-1-0

Contre Moncton en 2020-2021 : 8-5-0-0

Les Sea Dogs de Saint John renouent également avec les séries éliminatoires après une longue absence. S’attendant à de grandes choses en 2020-2021, les Dogs ont mené une campagne remplie de haut et de bas.

Quoi qu’il en soit, ils se sont avérés être un adversaire difficile à affronter chaque soir grâce à une attaque dynamique menée par Ryan Francis, une acquisition de la dernière période de transactions qui a inscrit 50 points en 32 matchs avec Saint John et Cap-Breton. L’ailier Brady Burns a mené le club avec 18 buts, tandis que le centre Peter Reynolds a terminé la saison à égalité au deuxième rang des recrues du circuit avec ses 31 points.

Le défenseur Jérémie Poirier a poursuivi sa tendance à miser sur un jeu axé sur l’offensive avec ses 37 points, tandis que Vladislav Kotkov a ajouté de la profondeur à l’avant en enregistrant plus d’un point par match à la suite de son arrivée après le Nouvel An.

Devant le filet, nous avons eu droit à une sorte de porte tournante entre la présaison et la première moitié de la campagne, avant que les Sea Dogs mettent la main sur l’ancien champion de la Coupe Memorial, Zachary Emond, qui a maintenu une fiche de 7-5 après son arrivée à Saint John.

Il s’agira de la dixième participation du club en séries éliminatoires de la LHJMQ, sa dernière apparition remontant à 2017 quand il a remporté sa troisième Coupe du Président.

WILDCATS DE MONCTON

Fiche : 11-17-2-1, 25 pts, .403% Pct. (5e Maritimes, 14e au total)

Buts Pour : 105

Buts Contre : 136

Contre Acadie-Bathurst en 2020-2021 : 4-7-1-1

Contre Saint John en 2020-2021 : 5-7-1-0

Les Wildcats de Moncton ont débuté cette saison avec des attentes limitées après s’être départis d’une bonne partie de leur alignement dans le but d’effectuer un long parcours dans les séries éliminatoires qui ont été annulées par la pandémie au printemps dernier. Dans l’état actuel des choses, les Wildcats entrent dans le tournoi à la ronde en tant qu’équipe imprévisible, capable de vaincre l’un ou l’autre de ses adversaires grâce à une solide éthique de travail et à plusieurs performances tenaces.

En tête de ces dernières, on retrouve les performances de l’attaquant de 20 ans Jacob Hudson, qui est passé d’être une victime de la chaise musicale des vétérans en première moitié de calendrier, à capitaine durant la seconde. De ses 32 points, 30 ont été obtenus dans les 15 matchs depuis le redémarrage de la campagne en mars. L’espoir des Sénateurs d’Ottawa, Philippe Daoust, a terminé une excellente deuxième saison avec 28 points en 21 matchs, tandis que l’addition de fin d’année Maxim Barbashev a repris là où son frère aîné Ivan (Blues de Saint-Louis) avait laissé les choses à Moncton, obtenant dix points en autant de matchs.

Défensivement, deux vétérans en l’arrière Tristan DeJong et le gardien de but Dakota Lund-Cornish ont donné le ton. Quant au gardien de 16 ans Vincent Fillion, il a donné un aperçu de son bel avenir entre les poteaux depuis son acquisition des Foreurs durant la dernière période de transactions de l’année.

Les Wildcats, champions de la Coupe du Président en 2006 et 2010, feront leur entrée dans la danse des séries éliminatoires pour la 19e fois de l’histoire de la franchise.