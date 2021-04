Séries LHJMQ 2021 | Aperçu Drakkar c. Foreurs

Les Foreurs du Val-d’Or sont bâtis pour aujourd’hui. Le Drakkar de Baie-Comeau vise le long terme. Ce sera la thématique principale lorsque ces deux clubs s’affronteront à partir de samedi dans leur série trois-de-cinq du premier tour des séries éliminatoires de la Coupe du Président.

Les Foreurs étaient la crème des équipes basées au Québec, terminant la saison régulière avec un nouveau record de franchise pour le pourcentage de points (0,861%). S’ajoutant à un solide noyau qui comprenait déjà les attaquants d’impact Justin Robidas, Justin Ducharme et Jérémy Michel, les défenseurs Maxence Guenette et Thomas Pelletier ainsi que le talentueux gardien de but Jonathan Lemieux, le directeur général Pascal Daoust a misé le tout pour le tout, acquérant les joueurs étoiles Jakob Pelletier, Samuel Poulin et Jordan Spence durant l’année. Cependant, c’est l’acquisition de l’ailier Nathan Légaré de ses adversaires de Baie-Comeau qui a créé l’un des scénarios les plus marqués pour cette confrontation. Une équipe profonde et talentueuse qui entre en séries éliminatoires sur une séquence de huit victoires consécutives, les Foreurs visent leur cinquième apparition en finale, dont la dernière a eu lieu en 2014, lorsqu’ils ont battu cette même équipe du Drakkar en sept matchs pour remporter leur troisième Coupe du Président.

Cherchant à sortir d’une séquence de dix défaites consécutives en entamant les séries, le Drakkar a terminé au bas-fond du classement de la LHJMQ en 2020-2021. Cependant, la saison a tout de même comporté des moments positifs, avec les vétérans ailiers Brandon Frattaroli et Nathaël Roy qui ont notamment mené la charge. L’équipe a également été renforcée par le retour de l’attaquant letton Raivis Kristians Ansons en février. Alors que Gabriel Belley-Pelletier patrouillait la ligne bleue avec brio, Lucas Fitzpatrick a offert de nombreuses performances spectaculaires entre les poteaux pour un groupe qui comptait plus de 12 joueurs de première année dans son alignement certains soirs. Il s’agit d’une 18e participation en séries dans l’histoire du Drakkar, incluant deux apparitions consécutives en finale de 2013 et 2014.

Val-d’Or a remporté une série éliminatoire pour la dernière fois en 2017, un surprenant triomphe de six matchs contre les Cataractes de Shawinigan. Pour Baie-Comeau, le club a avancé au second tour pour la dernière fois en 2015 après avoir vaincu les Sea Dogs de Saint John en cinq matchs, avant que le club laisse filer une avance de 3-0 pour éventuellement perdre en sept rencontres face aux Foreurs. Ces deux formations se sont également affrontées lors des séries éliminatoires de 2007; une série de deuxième tour remportée par Val-d’Or en cinq matchs.

Comparaison des équipes (Saison Rég.) :