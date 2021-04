Séries LHJMQ 2021 | Aperçu Cataractes c. Océanic

La dernière fois que les Cataractes de Shawinigan ont remporté une série éliminatoire, c’était en 2016 et ils ont été en mesure d’atteindre la finale de la Coupe du Président. Le club espère que l’histoire se répétera ce printemps, alors qu’il se prépare à affronter l’Océanic de Rimouski dans le premier match d’une série trois-de-cinq qui débute ce soir.

Les dirigeants des Cataractes ont lentement bâti un prétendant au titre depuis leur participation au championnat de 2016. Leur groupe d’attaquants est constitué de véritables vedettes, dont le choix de première ronde des Stars de Dallas de 2020, Mavrik Bourque. Il est épaulé par le centre Vasily Ponomarev et les ailiers Olivier Nadeau et Xavier Bourgault. En défense, une entente importante conclue début janvier a amené Shawinigan à faire appel à ses futurs adversaires des séries éliminatoires pour obtenir Justin Bergeron et Zachary Massicotte de l’Océanic. Ces deux joueurs complètent un groupe qui compte également le vétéran Marc-André Pepin. Entre les poteaux, Antoine Coulombe et Charles-Antoine Lavallée se partagent les tâches avec de très bons résultats.

À Rimouski, l’ère post-Alexis Lafrenière est commencée, mais non sans la contribution de plusieurs joueurs d’impact qui ont rendu la transition plus facile. En haut de la liste se trouve un joueur qui n’est pas étranger aux Cataractes ; Xavier Cormier était un joueur clé dans la transaction Bergeron/Massicotte mentionnée plus haut et il a fini par mener sa nouvelle équipe au chapitre des points. Juste derrière lui se trouve le potentiel choix de premier tour de la LNH en 2021, Zachary Bolduc. Si le retour d’Adam Raska dans l’alignement au début de la nouvelle année s’est avéré essentiel, une série de transactions ayant permis au club d’acquérir l’ailier Alex Drover, le défenseur Jérémie Biakabutuka et le gardien de 20 ans Creed Jones, ont fait de l’Océanic un adversaire redoutable en fin de saison.

Alors que les Cataractes sont à la recherche de leur première Coupe du Président, l’Océanic entame son parcours en séries après avoir remporté trois titres dans l’histoire de la franchise (2000, 2005, 2015). Sa dernière participation importante aux séries éliminatoires remonte à 2019, lorsque Rimouski a battu Chicoutimi et Cap-Breton avant de s’incliner face à Rouyn-Noranda, quatre matchs à un, en demi-finale de la ligue. Shawinigan et Rimouski, malgré plus de 75 saisons combinées dans la LHJMQ, ne se sont affrontées que deux fois en séries éliminatoires : en 1996, dans le cadre d’un tournoi à la ronde à cinq équipes, et en 2004, lorsque les ‘Nics de Sidney Crosby avaient balayés les Cataractes au deuxième tour.

Comparaison des équipes (Saison Rég.) :