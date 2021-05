Séries LHJMQ 2021 | Aperçu Armada c. Tigres

Pour la première fois de leur histoire respective, l’Armada de Blainville-Boisbriand et les Tigres de Victoriaville s’affronteront lors des séries éliminatoires. Cette série de cinq matchs de quarts de finale de la Coupe du Président débutera samedi, à Québec.

L’Armada a surmonté une défaite au premier match pour enregistrer trois victoires consécutives contre les Olympiques de Gatineau lors du premier tour. Dans un scénario semblable à celui de la saison régulière, l’offensive de l’Armada a été répartie entre Mathias Laferrière, Simon Pinard et Miguël Tourigny, qui se partagent tous le premier rang des pointeurs de l’équipe avec cinq points chacun. Avec ses trois buts, le vétéran Luke Henman a été le meilleur dans cette catégorie. Outre Tourigny, la ligne bleue a été renforcée en partie par Christopher Merisier-Ortiz, une acquisition de mi-saison, et par le jeu constant de Samuel Desgroseilliers. C’est devant le filet que le club a réécrit le scénario. La recrue Charles-Edward Gravel, qui a entamé les séries éliminatoires avec sept matchs de la LHJMQ à son actif, a été choisi pour commencer le deuxième match et a répondu à l’appel avec trois victoires consécutives et une impressionnante moyenne de buts alloués de 2.00 pour la série.

Les Tigres ont balayé les Huskies de Rouyn-Noranda dans une série qui était plus serrée que la colonne des victoires ne l’indique. L’espoir des Maple Leafs de Toronto, Mikhail Abramov, a clairement fait la différence dans la série en inscrivant huit points. Ses deux filets marqués en première ronde ont été des buts gagnants, y compris le but de la victoire de 1-0 en prolongation lors du troisième match. Les acquisitions de mi-saison Benjamin Tardif et Shawn Element, ainsi que le défenseur vétéran Sean Larochelle, ont également montré la voie. Entre les poteaux, Nikolas Hurtubise a terminé la série avec la meilleure moyenne de buts alloués (1.66) de la première ronde et a réussi son premier blanchissage en carrière en séries, soit une performance de 20 arrêts dans le match décisif mentionné plus haut. Il s’agit de la troisième participation consécutive aux séries éliminatoires au cours de laquelle les Tigres se sont qualifiés pour la deuxième ronde.

Non seulement les deux clubs ne se sont jamais affrontés en séries éliminatoires, mais ils ne se sont opposés qu’une seule fois au cours de la saison régulière 2020-2021. Le 17 novembre dernier, l’Armada avait pris une avance de 3-0 en première période pour finalement l’emporter 5-1.

Comparaison des équipes (Saison Rég.) :