Serge Beausoleil nommé directeur général des Olympiques de Gatineau

Le groupe de propriétaires a annoncé vendredi la nomination de Serge Beausoleil au poste de directeur général du Club de hockey des Olympiques de Gatineau. L’entente qui lie Beausoleil aux Olympiques est d’une durée de 5 saisons.

Âgé de 56 ans, l’homme originaire de Québec possède une riche expérience dans le monde du hockey, principalement comme directeur général et entraîneur-chef avec l’Océanic de Rimouski entre 2011 et 2023. Dans le cadre de ses fonctions, Serge Beausoleil a mené l’Océanic à deux finales de la LHJMQ, dont une conquête lors de la campagne 2014-2015. Il compte plus de 400 victoires en 765 matchs dans le circuit.

« Nous sommes très heureux que se joigne à notre organisation un homme de hockey aussi respecté que Serge Beausoleil. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur une personne convoitée et expérimentée pour diriger notre équipe ».

Le processus d’embauche du nouveau directeur général a permis de rencontrer plusieurs candidats hautement qualifiés. L’organisation tient à remercier tous les candidats qui ont participé au processus et leur souhaite la meilleure des chances pour leur carrière respective.

Serge Beausoleil s’adressera aux médias gatinois lundi. Les informations concernant la conférence de presse suivront sous peu.