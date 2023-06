Sept légendes intronisées au Temple de la Renommée de la LHJMQ en 2023

C’est ce soir, au Théâtre Granada de Sherbrooke, que seront intronisés les membres de la cuvée 2023 du Temple de la Renommée de la LHJMQ. Ces derniers sont, en ordre alphabétique ; Dave Ezard, Simon Gamache, Clément Jodoin, Stéphane Richer, Stéphane Robidas, Rick Vaive et Alain Vigneault.

L’intronisation de cette année comprend exceptionnellement plus de membres qu’à l’habitude, puisque le Gala des Rondelles d’Or de la LHJMQ a été tenu en ligne depuis 2019 dû aux complications liées à la pandémie du coronavirus.

En prévision de la célébration de ce soir, voici un bref résumé des carrières légendaires des membres du Temple de la Renommée de la LHJMQ de 2023.

DAVE EZARD

À son tout premier match dans la LHJMQ, Ezard a récolté deux points, marquant notamment le premier de ses 112 buts dans le circuit – saison régulière et séries incluses. Ce record de la ligue de 112 buts à vie pour un défenseur perdure toujours 43 ans plus tard au moment de son intronisation.

Doté d’un coup de patin exceptionnel et d’une vision du jeu au-delà de la moyenne, c’est davantage son tir souvent qualifié de « missile » (bas, précis et d’une puissance inouïe), qui a trompé une multitude de gardiens de but.

Il est devenu le seul arrière de l’histoire de la LHJMQ à avoir enchainé deux saisons consécutives de 35 buts ou plus. En 1979-1980, il a d’ailleurs battu le record du plus grand nombre de buts par un défenseur en comptant 40 fois, une marque de la LHJMQ qu’il a détenue pendant 18 ans. Lors de cette même saison, à titre de joueur de 20 ans, ses 105 points lui ont permis de terminer premier marqueur de son équipe, tout juste devant Dale Hawerchuk et Daniel Daoust.

En séries de 1980, ses 24 points en 18 joutes ont largement contribué à la conquête de la Coupe du Président de son équipe. Lors du tournoi de la Coupe Memorial qui a suivi, il a été proclamé le « Joueur par excellence », alors que les Royals de Cornwall, contre toute attente, confirmaient leur suprématie au hockey junior majeur canadien avec une victoire de 3-2 en prolongation dans la finale contre Peterborough.

Il détient et partage des dizaines de records de l’histoire des 12 saisons des Royals de Cornwall dans la LHJMQ. Parmi ceux-ci, notons ses 245 points en saison régulière et 45 additionnels en séries d’après-saison. Il a aussi égalé l’exploit de Robert Murray de cumuler six points dans un même match par un défenseur des Royals.

SIMON GAMACHE

Sans jamais rater une seule des 241 parties des Foreurs de Val-d’Or, en incluant les éliminatoires, Gamache a compté 180 buts, mais il a surtout établi deux records de franchise avec ses 269 mentions d’aide et ses 449 points.

En 1999-2000, les Foreurs étaient en reconstruction après leur conquête de la Coupe du Président de 1998. Gamache, alors âgé de 18 ans, termina tout de même la saison avec 143 points, un total plus que suffisant pour lui permettre de terminer au premier rang des pointeurs de son club, et ce, avec une avance de 89 points sur son plus proche coéquipier, Éric Fortier.

Depuis 2000-2001, il est dans les annales de la LHJMQ puisqu’il a enregistré 184 points et 74 buts en 72 parties cette saison-là. Aucun autre joueur du circuit n’a depuis surpassé le cap des 180 points et des 72 filets en saison régulière.

Pour Simon Gamache, son match signature fut sans contredit son tout dernier match à domicile, disputé à Val-d’Or le 4 mai 2001. Ce soir-là, lors du deuxième match de la finale face à Acadie-Bathurst, il livre une performance de trois buts et deux passes. Son cinquième point de la rencontre lui permettait d’éclipser le prestigieux record de 52 points en séries, établi par l’illustre Mario Lemieux au printemps de 1984, soit 17 ans auparavant.

Après avoir mené les Foreurs vers une deuxième Coupe du Président avec sa collecte finale de 57 points, dont 22 buts, le Trophée Guy-Lafleur remis au Joueur le plus utile des séries a été décerné au nouveau recordman. Ses coéquipiers et lui s’imposeront au tournoi de la Coupe Memorial, mais s’inclineront 6-5 en prolongation lors de la finale canadienne face à Red Deer. Gamache allait terminer premier compteur du tournoi avec sept points.

Son chandail #22 a été immortalisé lorsque les Foreurs de Val-d’Or l’ont retiré en 2017.

CLÉMENT JODOIN

Adorant relever des défis, Jodoin prendra les commandes d’une franchise d’expansion de la LHJMQ, les Mooseheads d’Halifax, en 1994. Pendant trois saisons, il remplira les doubles fonctions de directeur-gérant et d’entraîneur-chef. Il jettera des bases solides, et sa troupe participera au septième match de la demi-finale du printemps de 1997, alors qu’elle en était qu’à sa troisième saison d’existence.

En 2004, il effectuera un deuxième passage dans la LHJMQ alors qu’il ira diriger les MAINEiacs de Lewiston. Il savoure avec eux les championnats de saison régulière et des séries éliminatoires de 2006-2007. Cette saison de rêve vaudra à Clément Jodoin le Trophée Ron-Lapointe, son deuxième titre d’Entraîneur de l’année dans la LHJMQ.

En 2007-2008, il se retrouve derrière le banc de l’Océanic de Rimouski pour conclure son troisième chapitre comme entraîneur au niveau junior. En dix saisons dans la LHJMQ, l’entraîneur aura passé 762 rencontres derrière le banc, dont 101 en séries éliminatoires. Ses 336 victoires en saison (16e) et ses 54 en séries (9e) le classent toujours aujourd’hui parmi les meneurs de tous les temps de la LHJMQ à ce chapitre.

Avec Équipe Canada au Championnat mondial junior, il était entraîneur adjoint de l’édition gagnante de la médaille d’or lors de trois tournois consécutifs disputés de 2006 à 2008. Clément Jodoin, à titre de « Bâtisseur », sera intronisé au Temple de la Renommée de la LHJMQ le 8 juin 2023.

STÉPHANE RICHER

Un bon portrait de Stéphane Richer est de le qualifier d’athlète à la fois puissant, élégant et spectaculaire, mais doté d’une extrême humilité. Son bref mais remarquable passage dans la LHJMQ n’a laissé personne indifférent, principalement les gardiens adverses.

En seulement 124 rencontres lors de deux saisons régulières passées avec les Bisons de Granby et les Saguenéens de Chicoutimi, le joueur de centre a déjoué les cerbères 100 fois avec son retentissant lancer et ses savantes feintes. Parmi ses faits saillants chez les juniors, notons ses sept matchs de trois buts ou plus et une séquence de 27 parties d’affilées avec au moins un point.

Au total lors de son passage junior majeur, le colosse de 6’2’’ et 185 livres a amassé 196 points, auxquels on doit ajouter ses 28 points en 15 rencontres éliminatoires. En 1983-1984, le Trophée Michel-Bergeron lui a été octroyé à titre de Recrue offensive de l’année, et ce, après une saison de 39 buts et 76 points.

Après avoir remporté la médaille d’or avec l’équipe canadienne au Championnat mondial junior de 1985, où il a obtenu une récolte personnelle de sept points en sept matchs, il est échangé de Granby à Chicoutimi. Il a fini ce qui était sa dernière campagne au niveau junior avec 61 buts en 57 parties.

STÉPHANE ROBIDAS

À 16 ans, Robidas se joint à sa nouvelle équipe sans savoir qu’il deviendra un jour le capitaine de cette formation, et se doutant encore moins que son chandail #19 serait retiré par les Cataractes de Shawinigan quelques 18 années plus tard. Il ne se doutait pas, non plus, qu’il deviendrait un choix de septième tour des Canadiens de Montréal en 1995.

Ses quatre saisons passées avec les Cataractes se résument par un seul mot : excellence. Robidas connaîtra trois campagnes de suite de 65 points ou plus, il sera choisi deux fois sur la Première équipe d’étoiles de la LHJMQ en 1995-1996 et 1996-1997, sans oublier qu’il a été nommé le Défenseur de l’année en 1996-1997, alors qu’il était âgé de 19 ans.

Encore aujourd’hui, il détient toujours plusieurs records de la franchise shawiniganaise pour un défenseur, mais son plus prestigieux record demeure celui de ses 245 points à vie en saison régulière. À cinq occasions, il a renouvelé son sommet personnel de quatre points obtenus en un seul match.

De plus, depuis 2012, il est l’un des copropriétaires du Phœnix de Sherbrooke. Stéphane Robidas, à titre de « Joueur », sera intronisé au Temple de la Renommée de la LHJMQ le 8 juin 2023.

RICK VAIVE

Dès son arrivée dans la LHJMQ en 1976-1977, Rick Vaive terrorise les gardiens adverses. Ses 51 buts et 110 points comme recrue constituent toujours deux records qui n’ont jamais été réédités par un joueur évoluant pour une formation de Sherbrooke. Ses exploits lui garantiront le titre de Recrue de l’année dans la LHJMQ. De plus, avec 23 points en 18 parties en éliminatoires, il s’avèrera un joueur important dans la conquête de la Coupe du Président par les Castors au printemps de 1977.

Avec 155 points en saison régulière en 1977-1978, Vaive pouvait compter sur des coéquipiers exceptionnels en Sylvain Locas et Ron Carter, auteurs respectivement de 80 et 88 buts, alors que lui-même faisait scintiller la lumière rouge à 76 reprises. Neuf de ses buts ont été inscrits en désavantage numérique, un record de franchise inégalé.

Il fut invité à joindre l’équipe canadienne junior en vue du Championnat mondial de 1978, tournoi dans lequel les Canadiens revenaient avec la médaille de bronze. Dans la LHJMQ, séries incluses, il a totalisé 300 points en 164 joutes, soit 145 buts et 155 passes, sans oublier son intensité traduite par ses 408 minutes de punition.

Rick Vaive, à titre de « Joueur », sera intronisé au Temple de la Renommée de la LHJMQ le 8 juin 2023.

ALAIN VIGNEAULT

Avant de devenir entraîneur de carrière au hockey, Alain Vigneault a pratiqué ce sport comme défenseur. Dans la LHJMQ, entre 1977 et 1981, il a porté les couleurs des Olympiques de Hull et des Draveurs de Trois-Rivières. Joueur de caractère des plus robustes, ayant écopé de 768 minutes de punition pendant son stage junior, il a aussi rempli la feuille de pointage avec sa production offensive de 47 buts et 243 points en 291 rencontres – saison régulière et séries cumulées.

Âgé seulement de 25 ans, il sera tout d’abord appelé par les Draveurs de Trois-Rivières en 1986 pour diriger au niveau junior majeur. Dès la saison suivante, en 1987-1988, il retourne en terre connue pour diriger les Olympiques de Hull du directeur-gérant Charles Henry. Succédant à Pat Burns, il prend rapidement le contrôle de l’équipe en sachant rallier les leaders de son club – Marc Saumier, Benoit Brunet, Cam Russell, Daniel Shank et Stéphane Matteau. Sa formation a fini par soulever la Coupe du Président comme championne des séries de 1988.

Son éthique de travail hors pair le mènera deux fois, en 1989 et 1991, avec l’équipe canadienne junior. À sa deuxième opportunité comme entraîneur adjoint, le Canada a été médaillé d’or au Mondial Junior.

Son palmarès impressionne suffisamment pour obtenir une première chance dans la LNH. De 1992 à 1995, il a été entraîneur adjoint avec les Sénateurs d’Ottawa. Il est par la suite revenu aux sources pour un deuxième séjour dans la LHJMQ, prenant les reines des Harfangs de Beauport à la mi-saison de la campagne de 1995-1996. Ses troupes s’inclineront en finale de la LHJMQ face aux éventuels champions de la Coupe Memorial, les Prédateurs de Granby.

Il est revenu une fois de plus dans la LHJMQ pour les saisons 2002-2003 à 2004-2005, cette fois avec le Rocket de Montréal. Il a d’ailleurs suivi l’équipe à l’Île-du-Prince-Édouard par la suite.

En 11 saisons à œuvrer derrière un banc de la LHJMQ, Vigneault a une fiche cumulative de 385 victoires en 767 matchs, dont huit campagnes gagnantes. Dans la Ligue nationale de hockey, sa fiche globale en saison régulière est jusqu’à aujourd’hui de 722 victoires en 1363 parties, dont dix saisons de 40 victoires ou plus. En séries, ses équipes ont gagné 78 de leurs 155 joutes.

