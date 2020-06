HUIT JOUEURS DE LA LHJMQ INVITÉS AU CAMP ESTIVAL DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉQUIPE NATIONALE JUNIOR DU CANADA

Hockey Canada a annoncé la formation de 41 joueurs qui sont invités à son camp estival de développement virtuel Sport Chek de l’équipe nationale junior du Canada, du 27 au 31 juillet, ainsi que les entraîneurs adjoints qui seront derrière le banc d’Équipe Canada au Championnat mondial junior 2021 de l’IIHF.

Cinq gardiens de but, 10 défenseurs et 26 avants assisteront au camp virtuel de cinq jours pour participer à diverses séances qui porteront entre autres sur le développement du joueur et l’éducation en ligne. La formation comprend sept joueurs qui ont aidé le Canada à gagner l’or au Mondial junior 2020 (Byfield, Byram, Cozens, Drysdale, Lafrenière, McMichael, Mercer). Des 41 joueurs, 16 ont été sélectionnés au repêchage 2019 de la LNH, 22 espèrent entendre leur nom être prononcé au repêchage 2020, deux sont admissibles en 2021 et un l’est en 2022.

De plus, Michael Dyck (Lethbridge, Alb./Vancouver, WHL) et Mitch Love (Quesnel, C.-B./Saskatoon, WHL) ont été nommés entraîneurs adjoints. Ils travailleront avec le responsable des moins de 20 ans du groupe de gestion du Programme d’excellence Alan Millar (Tottenham, Ont./Moose Jaw, WHL) et l’entraîneur-chef André Tourigny (Nicolet, Qc/Ottawa, OHL) dont les embauches officielles ont été annoncées plus tôt cette année.

« Nous sommes enthousiastes à l’idée d’amorcer les préparatifs en vue du Championnat mondial junior 2021 de l’IIHF avec ce groupe de 41 joueurs et notre personnel complet pour ce camp en ligne, parce que nous pensons avoir un bon mélange de vétérans et de jeunes joueurs de talent qui veulent vraiment représenter le Canada durant le temps des fêtes », a commenté Scott Salmond, premier vice-président des équipes nationales de Hockey Canada. « Nous sommes ravis que Michael et Mitch viennent compléter notre personnel des entraîneurs, puisque leur expérience dans la Ligue canadienne de hockey et sur la scène internationale seront un bon complément au leadership d’André, tandis que nous travaillons à défendre notre titre de la médaille d’or à domicile. »

Dyck a récemment terminé sa deuxième saison comme entraîneur-chef des Giants de Vancouver de la Ligue de hockey de l’Ouest. Précédemment, il a été l’entraîneur-chef des Hurricanes de Lethbridge (2005-2009) et il a occupé des postes d’adjoint avec les Tigers de Medicine Hat (1996-1997), Lethbridge (1997-2002), les Giants de Vancouver (2002-2005) et l’ICE de Kootenay (2013-2014). Il a dirigé les Hurricanes de Lethbridge de la Ligue de hockey midget de l’Alberta (AMHL), qui ont remporté la médaille de bronze de la Coupe TELUS 2018, le Championnat des clubs de M18 du Canada. Dyck a été l’entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine estivale des moins de 18 ans du Canada à la Coupe Hlinka-Gretzky 2019, menant l’équipe à une médaille d’argent. Il a également été à la barre d’Équipe Pacifique au Défi mondial de hockey des moins de 17 ans en 2010 et en 2012, il a gagné une médaille d’argent avec le Canada aux Jeux olympiques de la jeunesse d’hiver de 2016 et il a dirigé l’Alberta qui a obtenu la médaille d’argent des Jeux d’hiver du Canada 2015.

Love revient avec l’équipe nationale junior du Canada pour une deuxième année de suite, après avoir remporté l’or à titre d’entraîneur adjoint au Championnat mondial junior 2020 de l’IIHF. Il a été nommé entraîneur-chef des Blades de Saskatoon dans la WHL en mai 2017 après avoir passé huit saisons (2009-2017) en tant qu’entraîneur adjoint des Silvertips d’Everett. En 2018, il a remporté une médaille d’or dans le rôle d’entraîneur adjoint de l’équipe nationale masculine estivale des moins de 18 ans du Canada à la Coupe Hlinka-Gretzky 2018. Love a aussi remporté une médaille d’or dans en tant qu’entraîneur adjoint d’Équipe Canada Blancs au Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2015 et il s’est également trouvé derrière le banc d’Équipe Canada Rouges dans ce rôle en 2016.

Le Championnat mondial junior de l’IIHF 2021 revient en sol canadien en décembre, où Edmonton et Red Deer, Alb., accueilleront conjointement cette tradition annuelle du temps des fêtes. Les matchs se tiendront à la Rogers Place, le domicile des Oilers d’Edmonton de la LNH et des Oil Kings de la WHL, et au Westerner Park Centrium, l’aréna des Rebels de Red Deer de la WHL.

