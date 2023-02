Semaine des Enseignants 2023 | Des joueurs de la LHJMQ louangent leurs professeurs

La Semaine des enseignantes et des enseignants de 2023 se déroule sous le thème « Chaque jour, on mesure l’importance de votre rôle ».

Avec cette thématique en tête, nous avons demandé à quelques joueurs de la LHJMQ de reconnaître l’importance qu’ont eu certains professeurs dans leur cheminement scolaire. Voici leurs témoignages :

Fabrice Fortin, Saguenéens de Chicoutimi :

« L’enseignant qui, à mes yeux, s’est démarqué par sa volonté de voir ses étudiants réussir et qui a démontré son dévouement envers ses étudiants, se nomme Michael Harvey, enseignant en mathématiques au Cégep de Chicoutimi. J’ai eu la chance d’avoir cet enseignant lors de la session d’automne 2021, pour suivre le cours de Calcul intégral. Inscrit dans le profil Économie et gestion, ce cours obligatoire demande beaucoup de travail, de la concentration et d’effort en dehors de la classe, pour avoir du succès.

J’ai eu un peu de difficultés à adopter le rythme du cours. Ayant pris du retard dans le travail à accomplir, j‘ai rapidement eu besoin d’aide, de beaucoup d’aide. Michael est un professeur qui ne regarde jamais l’horloge. Il est toujours disponible pour répondre à des questions et ce, peu importe l’heure et le jour de la semaine. Je lui ai même texté à plusieurs reprises un dimanche soir, une veille d’examen ou de remise de travaux, pour lui demander des questions et, à aucun moment, il ne m’a répondu autrement qu’avec une réponse claire et précise. Même si je lui demandais quelque chose pour la 3e ou 4e fois, son attitude était toujours positive.

J’ai passé beaucoup d’heures avec lui dans son bureau ou en appel avec lui pour réussir à mieux comprendre. Il a toujours été là pour moi, dans le cadre de son cours; et, encore aujourd’hui, je demeure en relation avec lui à l’occasion. Par exemple, après une bonne performance au hockey, j’ai reçu un beau message de sa part. Ça fait chaud au cœur de voir qu’un enseignant peut être tellement dévoué pour ses élèves, qu’il les suit encore après avoir complété son cours. Michael a marqué mon parcours collégial, d’une façon exceptionnelle, j’en conserve un excellent souvenir. Continue ton beau travail Michael! »

Charle Truchon et Elliot Lavoie, Remparts de Québec :

« Pour nous, un enseignant s’est démarqué par l’aide qu’il nous a fourni dans le cadre de nos études. Il s’agit de Mathieu Genest, enseignant du cours de physique électrique au Cégep Limoilou. Ce cours, qui se donne dans le cadre du programme Sciences de la nature, est particulièrement complexe, alors son soutien fût grandement apprécié.

En effet, par son enthousiasme et sa passion pour la physique, cet enseignant a rendu chaque cours plus intéressant que le précédent. L’implication de M. Genest dans notre réussite va bien au-delà du côté amusant que cet homme apporte à la physique. Avec sa simplicité, son empathie et sa flexibilité face au défi que comporte la conciliation du sport élite comme joueur évoluant dans la LHJMQ et les études, M. Genest a toujours accepté de nous accommoder tant au niveau des examens que des cours manqués et n’a jamais refusé de nous aider à trouver des solutions lors des conflits d’horaire.

Pour toutes ces raisons, M. Genest mérite toute notre reconnaissance. »

