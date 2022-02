Semaine des enseignant 2022 | Isabelle Martin des Huskies

Chez les Huskies de Rouyn-Noranda, Isabelle Martin est conseillère pédagogique depuis 2019.

C’est elle qui aide les joueurs au quotidien avec leurs études. Elle parle également aux jeunes lorsqu’ils ont besoin d’aide, leur offre du support de l’extérieur, ou peut faire appel aux parents et professeurs lorsque nécessaire.

« Je suis en constante relation avec nos joueurs. Je m’assure qu’ils réussissent sur les bancs d’école », lance-t-elle. « Lorsque nous nous rendons compte qu’il y a une baisse des notes scolaires, ou qu’un jeune rencontre des difficultés, nous nous assoyons ensemble et trouvons une solution. »

Il n’est pas rare qu’Isabelle face du tutorat pour aider un joueur ou qu’elle fasse appel à des anciens qui peuvent à leur tour relater leurs expériences.

« Il y a d’excellents modèles au sein de nos anciens joueurs qui exercent une belle profession aujourd’hui », dit-elle. « Quand ces athlètes parlent à nos joueurs actuels, ça lance un très fort message. »

Dans la LHJMQ, tous les hockeyeurs sont obligés d’étudier à temps plein, c’est-à-dire d’avoir au moins 12 heures de cours par semaine.

« En général les gars sont bons et disciplinés. Il y en a qui excellent, d’autres qui connaissent des difficultés, mais on s’adapte à chacun », poursuit-elle.

Détentrice d’un baccalauréat en psychoéducation à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Isabelle navigue dans le monde du hockey depuis des lunes. Il y a quelques années, elle a accueilli des joueurs des Huskies chez elle à titre de famille de pension pendant près de huit ans.

Conseillère pédagogique de formation en service de garde avec 18 ans de métier, elle avait pu mettre à profit son expérience avec les athlètes et a adoré. Cette mère de famille de deux enfants a donc décidé de refaire le test et accueille à nouveau des membres des Huskies chez elle depuis 2015.

« Pour moi, c’est une façon de redonner. Je trouve que c’est extrêmement valorisant. Mon copain et moi avons beaucoup de plaisir avec eux. Les hockeyeurs nous voient comme des mentors et nous avons la motivation de les voir réussir, c’est ce qui est le plus important pour nous », relate la conseillère pédagogique.

La conciliation du hockey junior et des études est réalisable selon Isabelle. Il suffit simplement de rester discipliné et d’avoir un agenda bien organisé. Chaque année, de nombreux résultats scolaires concrets le démontrent. Oui, l’horaire est chargé avec les parties, pratiques et voyages, mais il y a toujours du temps pour étudier que ce soit dans l’autobus, entre des réunions, à l’hôtel, etc.

« Notre ligue a fait d’énormes progrès pour permettre à nos jeunes de jumeler leur sport et les bancs d’école depuis les 15 dernières années », remarque-t-elle. « L’éducation, c’est une mission pour notre circuit. Nous voulons développer des individus qui feront des adultes forts pour la société de demain. »

Sur la centaine de joueurs qui terminent leur stage junior majeur chaque année, plus d’une vingtaine continuent de tenter leur chance au hockey professionnel, alors qu’au moins une cinquantaine poursuivent immédiatement leurs études universitaires, professionnelles ou techniques.

Pour Isabelle Martin, c’est une fierté lorsqu’un de ses étudiants des Huskies fait partie de la première catégorie, mais c’est mission accomplie lorsqu’il s’agit d’un de ces derniers.