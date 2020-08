Ron Choules devient le nouvel entraîneur-chef des Cataractes

Le directeur général des Cataractes de Shawinigan, Martin Mondou, a annoncé vendredi la nomination de Ron Choules au poste d’entraîneur-chef et de Philippe Roy dans les fonctions d’entraîneur adjoint. L’entraîneur des gardiens, Steve Mongrain, l’entraîneur vidéo, Elliott Mondou, et l’entraîneur des habiletés, Pavel Ponomarev, seront quant à eux de retour à leur poste.

Ron Choules effectue un retour au sein de l’organisation alors qu’il avait occupé le poste d’entraîneur adjoint lors de la campagne 2016-2017. Le natif de Montréal a passé les trois dernières saisons avec les Olympiques de Gatineau. Depuis ses débuts dans la LHJMQ en 2005, il a été entraîneuf-chef avec le Titan d’Acadie-Bathurst (5 saisons) et les Screaming Eagles du Cap-Breton (2 saisons). Puis, en tant qu’adjoint, en plus de Shawinigan et Gatineau, il a exercé sa profession avec les Tigres de Victoriaville, les Stingers de l’Université Concordia et l’équipe U18 canadienne lors du tournoi Hlinka-Gretzky.

« J’aime travailler sur la confiance des joueurs. Ils sentiront toujours que je suis derrière eux autant sur la glace qu’à l’extérieur. Je suis un entraîneur ferme et direct, mais juste avec tout le monde, mentionne Ron Choules. Je suis très chanceux d’avoir l’opportunité de revenir dans cette organisation. L’équipe a beaucoup de potentiel et les partisans sont parmis les meilleurs du circuit. Croyez-moi, ils sont tellement bruyants et passionnés que ça rend la tâche de l’équipe adverse difficile», ajoute-t-il.

Martin Mondou mentionne être très choyé de miser sur cet entraîneur. Il a pris contact avec Choules depuis plusieurs mois, soit le moment où son entente avec les Olympiques s’est terminée. «Ron est un candidat de choix. En février dernier, Gordie et lui étaient considérés pour le poste. Et avec le type de saison qui se présente, son expérience et ses excellentes capacités communicationnelles aideront notre équipe.»

Un adjoint de qualité se greffe à l’équipe

Philippe Roy, 43 ans, fera ses premiers pas dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Plus tôt dans sa carrière, il a été défenseur avec les Golden Knights de l’Université Clarkson dans la NCAA pendant quatre saisons et de quelques formations professionnelles dont les Chiefs de Johnstown (ECHL) ainsi que de deux équipes en Europe.

Derrière le banc, il possède 15 ans d’expérience. Dès la fin de sa carrière de joueur en 2005, il a occupé le poste d’adjoint avec Hobart College. Au total, il a été entraîneur 13 saisons dans la NCAA, dont une à titre d’entraîneur-chef. Lors des deux dernières campagnes, il était directeur général et entraîneur-chef des Hounds de Notre-Dame au sein de la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan (SJHL).

« Le fait que Philippe ait évolué et dirigé dans différentes ligues lui apporte un bagage d’expérience extrêmement intéressant. Ses qualités, jumelées à celles de Ron, permettront à nos joueurs de miser sur un encadrement et des techniques d’entraînement de premier plan. C’est également deux personnes avec une expertise dans l’enseignement aux défenseurs, un atout pour le développement de nos arrières», explique Martin Mondou, qui sera épaulé par Mario Carrière et Pascal Dupuis à la tête du département des opérations hockey.

À noter également qu’en raison de la situation actuelle, les détails à propos du camp d’entraînement et de la mise en vente des billets seront divulgués ultérieurement.