Riley Mercer et son nouveau masque « Hockey Fights Cancer »

Dans le cadre du mois « Hockey Fights Cancer » les joueurs des Voltigeurs portent fièrement un collant sur leur casque en soutien à la cause. Cette maladie touche énormément de famille dans le monde, et plus particulièrement la famille du gardien Riley Mercer. Sur son nouveau masque, Riley a choisi d’y mettre le logo « Hockey Fights Cancer » et il nous explique pourquoi.

Le design général d’un casque de hockey est très personnel, que signifie-t-il pour toi (ce que tu mets dessus) ?

Cela signifie beaucoup de pouvoir concevoir mon casque et de le rendre unique. Évidemment je l’ai fait pour représenter l’équipe, mais j’ai aussi ajouté plusieurs éléments personnels comme un os de chien autour du logo Bauer pour mon labrador noir qui s’appelle « Bauer ». Puis, sur l’arrière du casque, j’ai une scène de chasse parce que c’est quelque chose que j’aime faire en dehors de la patinoire. Et j’ai aussi le logo « Hockey Fights Cancer » qui est génial à avoir là pour soutenir une grande cause.

Puisque tu as choisi de mettre le logo « Hockey Fights Cancer » à l’arrière de ton casque, quelle est la raison principale ?

Le cancer a affecté ma famille de manière significative. Mon grand-papa est décédé d’un cancer alors que je n’avais que quelques mois. Il aimait tellement le hockey et je suis sûr qu’il m’aurait suivi, moi et ses autres petits-enfants, comme sa femme Donna. Ma grand-mère est également décédée d’un cancer quand j’avais 12 ans. Elle a eu une grande influence sur ma carrière de hockeyeur dès mon plus jeune âge, car elle a été la première à m’aider à mettre les jambières de gardien. Elle était là pour venir nous chercher, mon frère, ma soeur et moi, à l’école et nous emmener à nos entraînements de hockey. Elle ne manquait jamais un match. Ma tante Lisa a également eu un cancer du sein, mais elle l’a vaincu et mène aujourd’hui une vie heureuse et saine. Ce n’est pas pour seulement une raison, mais bien pour toutes celles-ci que je porte le logo sur mon casque.

A-t-il une autre signification particulière pour toi ?

Beaucoup de personnes ont été touchées par le cancer dans le monde, c’est donc formidable de leur montrer mon soutien et celui à la cause. Je le porte pour tous ceux qui luttent contre le cancer, ceux qui l’ont combattu et/ou qui l’ont vaincu. Il me rappelle définitivement mes proches, les moments heureux que j’ai passés avec ma mamie et avec ma famille chez elle.

Pour en apprendre davantage sur les initiatives prises par les équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec durant le mois de novembre, visitez le site de la LHJMQ -> HOCKEY FIGHTS CANCER