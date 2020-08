Richard Létourneau élu président de l’Assemblée des membres

Suite à un vote tenu au cours de l’Assemblée des membres d’aujourd’hui, un nouveau président a été élu. Richard Létourneau (Chicoutimi) a été nommé au poste de président de l’assemblée, prenant le flambeau du président sortant, Ronald Thibault (Sherbrooke). De son côté, le propriétaire majoritaire des Mooseheads, Bobby Smith, a également été élu au sein du comité exécutif, alors qu’il agira à titre de deuxième vice-président.

Les autres membres qui complètent le comité exécutif sont Charles Pellerin (Victoriaville) comme premier vice-président, Alex Tanguay (Rimouski) à titre de secrétaire ainsi que Justin Darchen (Shawinigan) au poste de trésorier.

« J’aimerais remercier sincèrement Ronald Thibault (Sherbrooke) pour son temps et son implication au cours de son règne comme président de l’Assemblée des membres. Sa passion est contagieuse et il a plus que dépasser les attentes dans ce rôle », a partagé le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau.

