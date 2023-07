Retour sur les Matchs de la Fierté 2022-2023 dans la LHJMQ

La Ligue de hockey junior majeur du Québec reconnaît l’importance primordiale de l’inclusion, de la diversité et de l’équité dans le monde du hockey. La Ligue croit fermement que chaque individu, peu importe ses origines ou son identité de genre, devrait se sentir accueilli et valorisé dans le sport.

Les différentes soirées de la fierté organisées par les franchises de la LHJMQ tout au long de la saison régulière revêtent une grande importance dans la promotion de ces valeurs et la sensibilisation aux droits et à l’égalité des personnes LGBTQ+. Ces célébrations sont l’occasion idéale pour les équipes du circuit de démontrer leur engagement à créer une atmosphère inclusive.

Voici un bref aperçu des activités des équipes du Québec qui ont choisi de tenir un Match de la Fierté au cours de la dernière saison :

_

Drummondville

Les Voltigeurs de Drummondville sont l’une des équipes de la LHJMQ ayant mis en place des démarches afin de célébrer la communauté LGBTQ+. Ils visent à organiser la toute première soirée de la fierté de l’organisation lors de la saison 2023-2024 de la LHJMQ.

Les Voltigeurs y célèbreront l’inclusion, la diversité de genre et d’orientation sexuelle, et bien plus encore au sein de la communauté du hockey. Les valeurs et les croyances de l’organisation, selon lesquelles le hockey est et devrait être pour tout le monde, peuvent être illustrées par cette citation de David Roy, Directeur du marketing, des communications et du développement des affaires des Voltigeurs.

« Souligner la fierté lors d’un match est important, car cela permet de célébrer et de mettre en valeur la diversité, l’acceptation et l’égalité des personnes LGBTQ+ dans notre milieu sportif! C’est une excellente façon de promouvoir la visibilité, de sensibiliser les autres et de continuer à lutter pour les droits et le respect de tous! »

_

Québec

Le Match de la Fierté des Remparts, qui s’est déroulé le 3 février dernier, représentait une autre occasion de célébrer l’inclusion dans le monde du hockey. Sous le thème « Le Hockey est pour tous », cet événement a mis en lumière l’importance de la diversité et de la visibilité des communautés locales.

Plusieurs actions ont marqué cette soirée exceptionnelle. L’Alliance Arc-en-ciel était présente avec un kiosque proposant la vente d’articles tels que des drapeaux, des macarons et des sacs. De plus, Gris Québec a participé activement en réalisant la mise en jeu protocolaire en plus d’avoir son propre kiosque informatif dans le hall d’entrée du Centre Vidéotron. Les bandes de patinoire des Remparts ont été adaptées aux couleurs de l’arc-en-ciel et un drapeau a été projeté sur la glace en avant-match. Les joueurs ont également contribué en utilisant du ruban arc-en-ciel sur leurs bâtons pendant l’échauffement, et les pelles utilisées par les responsables de la glace étaient elles aussi décorées.

Interrogée sur la soirée de la Fierté des Remparts, Marie-Dominique Morin, Gestionnaire du marketing de l’équipe, a déclaré :

« Il fait partie des valeurs de l’organisation des Remparts de prôner un message d’acceptation sociale et de respect au sein de notre communauté. Nous sommes fiers de tenir ce match de la fierté et croyons, qu’ensemble, le hockey devrait promouvoir un environnement sécuritaire, positif et inclusif pour tous. Cette soirée représente l’occasion pour notre équipe d’exprimer son soutien aux personnes de différentes orientations sexuelles, identités et expressions de genre, et de mettre de l’avant l’importance du respect et de l’inclusion des personnes issues de la communauté LGBTQIA2+ dans le sport. »

_

Sherbrooke

Le Match de la Fierté du Phoenix de Sherbrooke était un événement mémorable pour l’équipe de 2022-2023. En partenariat avec l’organisme Gris Estrie, une cérémonie d’avant-match a eu lieu afin de mettre en lumière l’importance de la diversité et de l’inclusion dans le sport.

Les joueurs ont également utilisé du ruban multicolore sur leurs palettes, symbolisant leur soutien à la communauté LGBTQ+. De plus, les partisans ont eu l’opportunité d’acheter des t-shirts spéciaux pour la soirée de la Fierté.

Ce match bien spécial a permis de promouvoir les valeurs d’ouverture, de respect et de tolérance au sein de l’équipe et de la communauté de Sherbrooke. Annie St-Amand, Directrice des communications et du marketing du Phœnix, a déclaré ceci à propos de la soirée :

« Il est important pour notre organisation de s’impliquer dans la communauté et de profiter de notre tribune pour sensibiliser les gens à différentes causes. Le match de la Fierté est l’occasion de sensibiliser les gens à l’importance de l’inclusion et la diversité dans le sport. Chaque petit geste peut contribuer à créer un environnement stable et sécuritaire pour tous. Par ce geste, nous souhaitons sensibiliser les gens à la tolérance et à l’ouverture d’esprit, pour que la différence soit acceptée. »