Retour sur le programme #CultiverLaForce dans les jardins de Kubota Canada

Tout au long de l’été, la Ligue canadienne de hockey a contribué à diffuser le message #CultiverLaForce en partenariat avec Kubota Canada, encourageant les Canadiens à aménager leur propre jardin afin de cultiver des aliments, cultiver la reconnaissance et cultiver la force, ensemble.

Un trio de joueurs de la LCH a contribué à mettre en lumière le mouvement en démontrant que tous les Canadiens peuvent être jardiniers, peu importe la taille de leur propriété, l’espace ou l’expérience de jardinage dont ils disposent.

Après avoir reçu de Kubota Canada l’équipement et les fournitures nécessaires pour démarrer leur jardin chez eux, Jake Neighbours des Oil Kings d’Edmonton, Braden Hache des Frontenacs de Kingston et Mavrik Bourque des Cataractes de Shawinigan ont documenté leur expérience tout en faisant la lumière sur les valeurs du jardinage, de la communauté agricole et ce que les Canadiens peuvent faire pour #CultiverLaForce.

« Je pense que c’est génial », a déclaré Neighbours, qui a joué pour Équipe Rouge lors du Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Kubota 2020. « C’est quelque chose à faire et c’est beaucoup plus utile et significatif quand vous mangez vos aliments et que vous savez que vous les avez cultivés vous-même. »

As summer comes to a close, so too does the #GrowStronger campaign for @jake_neighbours . Huge thanks to @KubotaCanada for helping with the Victory Garden! 🌱🧑‍🌾 pic.twitter.com/mvjerRDtXj

« Je n’avais pas eu beaucoup d’expérience (de jardinage) dans ma vie jusque-là », a déclaré Hache, un candidat au repêchage de la LNH en 2021. « Mais je remercie Kubota Canada de m’avoir donné cette occasion. »

We've had a lot of fun watching @KingstonFronts defenceman @BradenHache grow his own Victory Garden over the summer ☀️🌱🚿

Thank you @KubotaCanadaLtd for helping us #GrowStronger together! pic.twitter.com/y59ETsiWcJ

— OntarioHockeyLeague (@OHLHockey) September 24, 2020