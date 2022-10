Restaurer notre hockey : Hockey Québec crée la Semaine de la sensibilisation au respect et à l’intégrité

Du 24 au 29 octobre prochain, Hockey Québec est fière de présenter la toute première édition de la semaine Restaurer notre hockey ; une semaine complète dédiée au respect et à l’intégrité dans notre sport. Afin de changer la culture, prioriser le jeu et, ultimement, restaurer notre hockey, la Fédération invite l’ensemble de la communauté à participer au mouvement via les nombreuses initiatives organisées pour l’occasion.

Restaurer notre hockey est lourd de sens. Il signifie à la fois l’action de rétablir la culture et de revenir aux bases, tout en améliorant son état initial. Nous avons de très bonnes bases au hockey et nous souhaitons revenir à celles-ci soit le plaisir de jouer, tout en changeant et améliorant notre culture, afin que nos jeunes évoluent dans un environnement sain, sécuritaire et respectueux.

« Parti de notre volonté d’intervenir et d’être proactif en matière de respect et d’intégrité, cette semaine sert non seulement à lancer un message fort pour rassembler notre communauté autour de cet objectif commun, mais aussi à poser des gestes concrets afin de participer au changement de culture nécessaire pour notre sport national. »

« En prenant du recul, nous avons réalisé à quel point il est essentiel de corriger certains comportements néfastes dans le hockey. Avec ce mouvement, il ne s’agit pas ici de repartir à zéro, mais bien de revenir à nos bases et de se rappeler que le plaisir est le but ultime du sport. Le hockey rassemble les communautés et nous devons nous assurer qu’il en demeure ainsi. »

– Jocelyn Thibault, directeur général de Hockey Québec

Tout au long de la semaine, la Fédération partagera des contenus éducatifs, webinaires, vidéos et conférences dans le but de sensibiliser nos membres à divers enjeux fondamentaux du hockey.

LUNDI : LANCEMENT DE LA SEMAINE ET INITIATIVE DU RUBAN (TAPE) BLEU PÂLE

Initiative phare de la semaine, Hockey Québec remettra des roulettes de ruban (tape) bleu pâle à toutes les équipes de la LHEQ, LHM18AAAQ, LHJAAAQ, LHJMQ et du RSEQ qui se joignent au mouvement. En affichant la couleur bleue sur leur bâton, ces leaders du hockey québécois donneront l’exemple, alors que le bleu est une couleur représentant l’union d’une communauté, le respect et l’intégrité, en plus de faire un clin d’œil aux couleurs de notre Fédération.

Portée par nos ligues provinciales, nous espérons que cette action concertée influencera positivement toute la communauté du hockey mineur. Tous les joueurs et joueuses de hockey sont d’ailleurs invités à joindre le mouvement en affichant la couleur bleue au cours de la semaine.

MARDI : POLITIQUE EN MATIÈRE D’INTÉGRITÉ ET LUTTE CONTRE LE RACISME

Le mardi 25 octobre, des infographies détaillées seront publiées pour expliquer la Politique en matière d’intégrité; procédure créée par le Ministère pour l’ensemble des Fédérations sportives. Cette procédure efficace et objective offre à nos membres un processus formel et indépendant de traitement des plaintes d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence, notamment par un comité indépendant de protection de l’intégrité.

Présentée par l’ancien joueur de la LNH Georges Laraque, une vidéoconférence évoquant la lutte constante contre le racisme sera également offerte à nos membres. Cette conférence, qui découle du programme d’orientation d’inclusion présenté aux joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), fut traduite et adaptée pour nos jeunes à l’aide de visuels.

Sujet : Conférence Georges Laraque – Programme d’orientation d’inclusion

Quand : 25 octobre 2022, 18H – en direct

Veuillez cliquer ICI pour vous inscrire. Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation contenant les instructions pour rejoindre le webinaire.

MERCREDI : L’INTIMIDATION DANS LE SPORT

Le mercredi 26 octobre, une conférence présentée par Alexandre Baril de Sport’Aide, créateur du programme « À l’action! Agissons contre l’intimidation en milieu sportif », abordera le sujet de l’intimidation afin de démontrer les conséquences de ces gestes sur les jeunes sportifs.

Veuillez cliquer ICI pour vous inscrire. Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation contenant les instructions pour rejoindre le webinaire.

JEUDI : SENSIBILISATION AU TRAVAIL DES OFFICIELS

Le jeudi 27 octobre, nous concentrerons nos efforts afin de reconnaître et valoriser le travail des arbitres, en plus de sensibiliser la communauté du hockey à leur réalité en vous présentant notamment la perspective d’un parent et officiel.

VENDREDI : RÔLE ET COMPORTEMENTS DES PARENTS

Le vendredi 28 octobre, les enjeux liés aux rôles et comportements attendus des parents seront, entre autres, abordés lors d’un lunch-conférence organisé par Hockey Québec en collaboration avec Joey Toupin de Sport’Aide et Bruno Gervais du Groupe Respect.

Sujet : Lunch-conférence Sport’Aide et Groupe Respect – Rôle et comportements des parents

Quand : 28 octobre 2022, 12H – en direct

Veuillez cliquer ICI pour vous inscrire. Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation contenant les instructions pour rejoindre le webinaire.

WEEK-END DU 29 OCTOBRE

Pour clore la semaine, le directeur général de Hockey Québec Jocelyn Thibault s’adressera à tous les membres de la Fédération afin de parler du leadership au sein d’une équipe sportive.

Les initiatives locales et régionales de nos associations et organisations seront également repartagées par Hockey Québec tout au long du week-end.

Chaque jour de la semaine, plusieurs vidéos portant sur le leadership au hockey seront aussi publiées afin de conscientiser la communauté à miser sur une influence positive et constructive sur la glace, mais également à l’extérieur de la patinoire.

À noter qu’au-delà de la semaine, Hockey Québec poursuivra les efforts afin d’instaurer d’autres initiatives visant à restaurer le hockey. Nous invitons également toute la population à participer au mouvement vers ce changement de culture concret et significatif pour notre sport.

Aide-mémoire pour la Semaine Restaurer notre hockey

Nom de la semaine : Restaurer notre hockey

Date : Du lundi 24 au samedi 29 octobre 2022

Mot-clic réseaux sociaux : #RestaurerHockey

Partenaires : Sport’Aide, Groupe Respect, Canadiens de Montréal, LHJMQ, Ligue Junior AAA du Québec, Ligue de développement M18AAA du Québec, LHEQ et le RSEQ

Hockey Québec tient à remercier les Canadiens de Montréal, Sport’Aide, le Groupe Respect, les équipes et ligues participantes, de même que l’ensemble de la communauté pour leur collaboration à changer la culture, prioriser le jeu et restaurer notre hockey.