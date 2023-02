La Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé le report de la partie no. 475 de ce soir entre le Titan d’Acadie-Bathurst et les Mooseheads d’Halifax en raison d’une tempête de neige et de la pluie verglaçante qui affectent actuellement les provinces atlantiques.

La partie sera remise le dimanche, 5 mars, à 16h HA.