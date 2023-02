Repêchage LNH 2023 | Sous la Loupe : Tyler Peddle

Tyler Peddle est habitué à l’attention qui vient avec le fait d’être un espoir très convoité.

En 2021, il a été sélectionné deuxième au total par les Voltigeurs de Drummondville lors de la Séance de sélection de la LHJMQ. Deux ans plus tard, le natif d’Antigonish, en Nouvelle-Écosse, attire à nouveau l’attention en tant que l’un des meilleurs espoirs de la cuvée 2023 du Repêchage LNH.

Classé parmi les 60 premiers par Bob McKenzie et Craig Button dans leurs plus récentes listes pour TSN, le joueur d’avant de 17 ans a également participé au Match des meilleurs espoirs LCH/LNH Kubota face à Connor Bedard et compagnie.

En tant que joueur de premier plan pour Drummondville qui est utilisé régulièrement sur l’avantage numérique, Peddle s’est mis beaucoup de pression pour produire et faire une différence au cours de son année de repêchage. Cela rend le rôle d’Éric Bélanger dans le développement de son ailier encore plus important cette saison. L’entraîneur-chef des Voltigeurs s’appuie sur son expérience de plus de 800 matchs dans la LNH pour aider son jeune protégé à relever les défis des prochains mois, tout en le préparant à faire le saut au prochain niveau.

« C’est définitivement un joueur qui veut marquer des buts », explique Bélanger. « Et on veut lui montrer comment il peut en marquer plus en étant meilleur sans la rondelle, parce qu’Il va se positionner pour récupérer la rondelle et l’avoir plus souvent sur sa palette dans des endroits d’où il peut produire offensivement. »

La dernière chose que l’entraîneur-chef des Voltigeurs veut faire est de limiter la créativité de Peddle en zone offensive. Il a régulièrement des conversations et des séances vidéo avec lui, notamment pour l’aider à ignorer les distractions extérieures et à garder sa confiance, surtout lorsque lui ou l’équipe traverse une période plus difficile.

Tout cela fait partie du processus d’apprentissage et Peddle prend tout cela étape par étape.

« C’est sûr que le potentiel est là, il a le talent », mentionne Bélanger. « Il est très puissant sur ses patins et il a un bon lancer. Mais pour atteindre le prochain niveau et jouer sur les deux premiers trios dans la LNH, il faut produire et être aussi bon défensivement. Donc, je veux que Tyler se développe dans toutes les situations de jeu. »

Alors que Peddle est sur le point d’établir de nouveaux sommets personnels dans la LHJMQ cette saison, ce qui lui a permis d’attirer l’attention des recruteurs, c’est plutôt son travail afin de devenir un joueur plus complet qui l’aidera à réaliser son rêve d’évoluer dans la LNH un jour.

_

Tyler Peddle

Taille : 6’0″ | Poids : 199 lbs

Date de naissance : 28 janvier 2005

Lieu de naissance : Antigonish, Nouvelle-Écosse

Tir : Gauche