Repêchage LNH 2023 | Sous la Loupe : Matteo Mann

Matteo Mann baigne dans le monde du hockey depuis toujours.

Son père, Trent, était recruteur des Sénateurs d’Ottawa depuis 2011 avant d’être promu comme directeur général adjoint de l’organisation la saison dernière. Son oncle, Troy, est entraineur-chef dans la Ligue américaine de hockey depuis plus d’une décennie.

Le défenseur format géant des Saguenéens de Chicoutimi a donc assisté à énormément de matchs, tant au niveau junior que professionnel, durant son enfance.

« Je n’ai jamais vraiment regardé la game comme un fan », mentionne Matteo. « Pour moi, c’était toujours de regarder les défenseurs, comment ils jouaient, ce qu’ils faisaient de bon et ce qu’ils faisaient de mauvais aussi. »

Puisqu’il porte une attention très particulière aux détails dans le jeu des défenseurs qu’il observe, Mann est capable d’ajouter certains éléments à son propre jeu. Le cheminement professionnel de son père lui a également permis d’avoir quelqu’un dans son entourage qui connait bien sa réalité, et qui peut ainsi le conseiller.

Bien qu’il ait un physique très imposant, ce sont les multiples matchs que le jeune homme de 18 ans a pu voir durant sa jeunesse qui l’ont amené à développer un aspect mental qui le distingue des autres joueurs de son âge. « Je pense que, pour moi, c’est que je comprends la game à un autre niveau », mentionne Matteo.

En plus de son intelligence sur la patinoire, le défenseur à caractère défensif possède un aspect physique non négligeable du haut de ses 6’06″ et 222 livres. Le jeu de Mann est axé sur la défense, simple mais efficace. C’est ce qui fait de lui un élément aussi important de la brigade défensive de son équipe. Le jeune espoir s’inspire grandement du jeu de Colton Parayko, défenseur des Blues de St-Louis qui est, comme lui, un gros bonhomme avec un physique imposant.

« Il joue une game simple, mais il est capable de jouer contre tous les meilleurs trios de la ligue », remarque Mann. « Tu ne le vois pas souvent pendant le match si tu le regardes en tant que fan, mais pour moi, il exécute bien tous les petits détails. C’est important pour moi de regarder comment il fait ses passes, comment il compétitionne et comment il utilise son bâton. »

Selon le jeune défenseur, il s’agit du joueur idéal à étudier afin d’améliorer son propre jeu s’il espère un jour atteindre la ligue nationale.

Mann est également le genre de joueur qui est en mesure d’entretenir une bonne relation avec tout le monde dans le vestiaire. Il a l’expérience pour pouvoir développer de bons liens, autant avec les jeunes qu’avec les vétérans. Sa carrière junior lui a permis de développer un certain leadership, dû au rôle qu’il a auprès de ses coéquipiers.

« J’ai joué trois années à Chicout’ et, chaque année, j’ai vécu des situations différentes. Alors, pour moi, c’est facile d’être proche avec les jeunes », admet-il.

À l’approche du Repêchage 2023 de la LNH, le natif du Nouveau-Brunswick a été confronté à plusieurs nouveautés cette saison. Une tournée médiatique ainsi que le Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Kubota ont permis à Mann de vivre de nouvelles expériences.



« C’était différent pour moi, mais pour le long terme, ça va m’aider beaucoup. C’était plus comme une opportunité d’apprendre de vivre des trucs comme ça. » Pour le jeune homme de 18 ans, les expériences du genre lui ont permis de comprendre ce à quoi pourrait ressembler le mode de vie d’un joueur professionnel et l’attention médiatique qui leur est accordée.

Cependant, malgré tous les regards additionnels, le no.77 de Chicoutimi ne se fait pas d’attentes particulières par rapport au prochain repêchage.

« C’est vraiment juste d’avoir une chance de jouer au prochain niveau », indique-t-il. « Je pense que mon jeu se transfère bien au prochain niveau. Je veux juste pouvoir démontrer comment ma game peut apporter une présence et avoir un impact. »

Matteo Mann a terminé la saison au 84e rang du classement final des espoirs du Bureau central de dépistage de la LNH, ce qui le projette comme étant un espoir de troisième ronde à la séance de sélection de juin prochain.

_

Matteo Mann

Taille : 6’06″ | Poids : 222 lbs

Date de naissance : 31 décembre 2004

Lieu de naissance : Sackville, Nouveau-Brunswick

Tir : Droite