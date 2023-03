Repêchage LNH 2023 | Sous la Loupe : Jordan Tourigny

Jordan Tourigny a vu sa cote grimper considérablement au cours des derniers mois durant sa deuxième année à Shawnigan. L’arrière des Cataractes semble destiné à devenir le deuxième frère Tourigny à être sélectionné au repêchage de la LNH.

Son frère aîné Miguël, un ancien de l’Armada de Blainville-Boisbriand et du Titan d’Acadie-Bathurst, a été choisi par les Canadiens de Montréal en septième ronde l’an dernier. Les deux frères sont des défenseurs et jouent un style similaire, qui repose sur leurs grands instincts offensifs.

Jordan est mobile à la ligne bleue et saute dans le jeu dès qu’il voit une occasion d’attaquer. Il est calme avec la rondelle, voit bien le jeu et fait preuve d’un grand sens du hockey dans les trois zones. Il peut générer de l’offensive d’une multitude de façons, tant à forces égales qu’en avantage numérique.

Cette saison, le jeune homme de 18 ans a dû prouver que son jeu sans la rondelle pouvait s’améliorer, et c’est exactement ce qu’il a fait. Il connaît bien ses forces et ses faiblesses et travaille assidûment sur les détails de son jeu qui feront une grande différence au niveau professionnel. On peut souvent trouver Tourigny dans la salle de vidéo, cherchant des moyens pour s’améliorer afin que son entraîneur puisse pouvoir miser sur lui dans toutes les situations de jeu en plus de développer des habitudes gagnantes.

C’est cette approche qui l’aide à rester concentré malgré toute l’attention qu’il reçoit en tant que l’un des meilleurs espoirs de la LHJMQ en vue du repêchage de l’été prochain.

« J’utilise le stress comme motivation », a expliqué Tourigny après avoir participé au récent Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Kubota. « Si je l’ai, c’est parce que je le mérite et que j’ai travaillé fort. Je veux continuer à mettre les bouchées doubles parce que rien n’est accompli encore, donc je veux continuer de progresser cette année. »

L’entraîneur-chef des Cataractes, Daniel Renaud, a été témoin de cette même progression jour après jour, lors des entraînements et des matchs de son équipe. Son jeune défenseur a acquis une expérience précieuse lors de l’impressionnant parcours des Cataractes jusqu’à la Coupe Memorial l’an dernier, et il a accepté volontiers de relever de nouveaux défis cette saison.

Renaud décrit Tourigny comme quelqu’un de calme, jovial et confiant, sans être arrogant. Il est toujours souriant et il est très agréable à côtoyer.

« Dans le vestiaire, il est un vrai rassembleur, et ça a beaucoup de valeur ça aussi », a déclaré Renaud. « C’est un bon coéquipier. Tu veux bâtir ta culture et ton organisation autour de ces bons joueurs et de ces bonnes personnes. »

Tourigny patine depuis qu’il sait marcher. Il a passé beaucoup de temps à la patinoire extérieure de son quartier lorsqu’il grandissait à Victoriaville. Plus jeunes, son frère et lui tiraient également des rondelles sur la porte de garage de leur maison et jouaient toujours au mini-hockey dans le sous-sol.

Jordan a commencé sa carrière comme attaquant, mais il a fait le saut vers la ligne bleue au cours de sa deuxième année de hockey au niveau M15. Pour développer davantage son jeu, Tourigny s’inspire des défenseurs vedettes de la LNH tels que Charlie McAvoy de Boston, et Cale Makar du Colorado.

Pour l’instant, les recruteurs ont le sentiment que si le défenseur est capable d’ajouter de la force physique, tout en continuant à grandir, son potentiel devrait être très élevé. Ce n’est pas surprenant, étant donné qu’il est déjà un talentueux défenseur de l’ère moderne, qui est sur la bonne voie pour devenir un joueur efficace chez les professionnels.

_

Jordan Tourigny

Taille : 5’11 » | Poids : 164 lbs

Date de naissance : 28 février 2005

Lieu de naissance : Victoriaville, Québec

Tir : Droite