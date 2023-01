Repêchage LNH 2023 | Sous la Loupe : Etienne Morin

Etienne Morin a passé la majeure partie de sa deuxième saison avec les Wildcats de Moncton sous les projecteurs, et pour une bonne raison.

À seulement 17 ans, il mène tous les défenseurs de la LHJMQ avec 14 buts et occupe le deuxième rang avec 42 points en 37 parties jouées. L’impressionnant défenseur a augmenté son rendement offensif en 2022-2023 grâce à ses bonnes mains, son coup de patin et son agilité améliorée à la ligne bleue.

Sa production ne passe pas inaperçue, lui qui est rapidement en train de devenir l’un des meilleurs espoirs du circuit en vue de la Séance de sélection 2023 de la LNH.

Morin a démontré l’étendue de son talent par moments la saison dernière, mais il a porté son jeu à un tout autre niveau cette année. L’entraîneur-chef de Moncton, Daniel Lacroix, n’hésite pas à expliquer le succès de son jeune défenseur en soulignant sa rapidité trompeuse, son excellente capacité à lire les jeux au fur et à mesure qu’ils se développent et son attention aux détails.

Lacroix n’est évidemment pas du tout surpris par les performances de Morin cette saison, lui qui a bien appris quand et comment diriger ses tirs au filet. Il poursuit la progression qu’il a amorcée l’an dernier, lorsqu’il s’est joint aux Wildcats à l’âge de 16 ans.

« C’est un jeune qui mérite ce qu’il a parce que c’est un travaillant et c’est un super bon coéquipier », a expliqué Lacroix. « Il travaille fort dans les pratiques, il est très mature dans son approche, et il vient pour s’améliorer. Il ne dévie rien aux autres, il en prend sur ses épaules. Il est comme ça à l’école aussi, c’est un bon étudiant. C’est un gars qui met les bouchés doubles dans tout ce qu’il fait. »

Le bon début de saison de Morin lui a valu une invitation au Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH le 25 janvier prochain, où il compétitionnera contre les meilleurs joueurs du pays de son groupe d’âge. Bien qu’il soit honoré par cette reconnaissance et excité par l’occasion de se mesurer à des joueurs tels que l’avant des Pats de Regina Connor Bedard, il ne laisse pas ses accolades le distraire de venir en aide à sa jeune équipe en reconstruction.

« Chaque jour, je veux simplement arriver et continuer d’aimer le sport et d’aimer jouer au hockey. Je ne veux pas me mettre de pression et simplement profiter de chaque moment », a dit Morin. « J’essaie de m’amuser autant que possible et d’apporter de la joie dans le vestiaire. »

Bien que le père de Morin soit un ancien joueur de baseball, il a tout de même fini par transmettre son amour du hockey à son fils. Etienne a grandi en voulant imiter son idole d’enfance, le défenseur Nicklas Lidstrom, et porte même le no. 5 en l’honneur de la légende des Red Wings de Detroit.

Aujourd’hui, Morin est sur le point de faire un pas de plus vers la LNH grâce à un style de jeu qui rendrait fier son joueur préféré.

_

Etienne Morin

Taille : 6’0″ | Poids : 183 lbs

Date de naissance : 9 mars 2005

Lieu de naissance : Salaberry-de-Valleyfield, Québec

Tir : Gauche