Repêchage LNH 2023 | Sous la loupe : Ethan Gauthier

Ethan Gauthier a grandi dans une famille de hockeyeurs. Son père, Denis, a joué plus de 500 matchs dans la LNH, tandis que son frère aîné, Kaylen, est son coéquipier à Sherbrooke et également le capitaine du Phœnix.

Le joueur de centre de 17 ans profite au maximum de chaque moment qu’il passe aux côtés de son frère, qui dispute actuellement sa dernière saison dans la LHJMQ. Ethan ne tarit pas d’éloges et d’admiration pour Kaylen, qui a été une grande source d’inspiration pour lui.

« Quand j’étais plus jeune, j’étais le genre de gars qui l’a eu facile un peu. Je m’assoyais beaucoup sur mon talent et c’est vraiment mon frère qui m’a remis sur le bon chemin », explique Ethan. « Aujourd’hui, je suis très reconnaissant de tout ce qu’il a fait pour moi, autant les détails hors glace que sur glace et dans le gym. Il a été incroyable pour moi. »

Les conseils de son frère et de son père, qui a moins enseigné à ses fils le hockey mais plutôt comment être de bonnes personnes, ont aidé Ethan à combiner une solide éthique de travail avec son talent pour devenir le meilleur espoir de la LHJMQ. Le mois dernier, Gauthier a reçu une cote de «A» sur la liste initiale des joueurs à surveiller de la Centrale de dépistage de la LNH, ce qui fait de lui un potentiel choix de première ronde au repêchage de 2023.

Mais l’attaquant ne s’en fait pas avec ce que les recruteurs pensent de lui. Son objectif numéro un cette saison est de remporter un championnat avec le Phœnix, et il est convaincu que l’équipe a les bons morceaux et la bonne chimie pour y parvenir.

Jouant sur l’un des trios les plus dominants de la Ligue aux côtés de Justin Gill et Joshua Roy, Gauthier a certainement contribué au succès de Sherbrooke jusqu’ici en 2022-2023 grâce à ses 22 points (9B, 13A) en 17 matchs. Les compagnons de trio ont développé une chimie instantanée et ils se complètent bien grâce à leurs différents styles de jeu.

Gauthier est arrivé au camp d’entraînement de cette saison plein de confiance après avoir aidé le Canada à remporter une médaille d’or à la Coupe Hlinka-Gretzky l’été dernier. Il a terminé le tournoi en menant Équipe Canada avec ses six buts en cinq matchs et a terminé à égalité au troisième rang de l’équipe avec sept points. L’expérience acquise en affrontant les meilleurs joueurs de hockey M18 de la planète a dépassé ses attentes, en plus de l’aider à mieux comprendre son identité comme joueur de hockey.

Gauthier modèle son jeu sur l’attaquant Brady Tkachuk. Il estime que le capitaine des Sénateurs d’Ottawa représente le type de joueur qu’il cherche à devenir au niveau professionnel : un compétiteur féroce, qui s’implique physiquement, qui est toujours près du filet de l’adversaire et contre qui il est difficile de jouer.

L’entraîneur-chef de Sherbrooke, Stéphane Julien, reconnaît ces mêmes qualités chez Gauthier. L’homme à la barre du Phœnix admet que son attaquant est quelqu’un qui joue plus grand que sa taille et qui n’a pas peur d’aller dans les zones grises de la glace pour générer des chances de marquer. Il croit également que son jeune protégé possède le bon mélange de compétences et d’intangibles pour réussir chez les professionnels.

« Je pense que c’est son jeu offensif ainsi que sa domination autour du filet », a déclaré Julien quant aux meilleurs atouts de Gauthier. « Il fait beaucoup de jeux qu’on remarque plus au niveau du vidéo et il fait bien tous les détails. Son sens du hockey supérieur à la moyenne fait en sorte qu’il aura toujours une place pour jouer, et il possède déjà un tir de la ligue nationale. »

Bien que Gauthier ne sache pas encore quand son nom sera prononcé lors de la séance de sélection de la LNH l’été prochain, il demeure le type de personne et de joueur que toute équipe aimerait avoir au sein de son alignement. Peu importe où son parcours dans le hockey le mènera, il rend sa famille fière à chaque étape du processus.

_

Ethan Gauthier

Grandeur: 5’11 » | Poids: 176 lbs

Date de naissance: 26 janvier 2005

Lieu de naissance: Phoenix, Arizona

Tir: Droite