Repêchage LNH 2023| Sous la Loupe : Cam Squires

Cam Squires est connu pour ses prouesses offensives depuis ses débuts dans le hockey mineur de Charlottetown, sur l’Île-du-Prince-Édouard.

À l’âge de 13 ans, il a obtenu 32 buts et 67 points en 30 matchs pour terminer comme meilleur pointeur de la PEIU15AAAHL. La saison suivante, il a poussé ses totaux à 40 buts et 85 points en 26 parties, devenant le joueur le plus utile de la ligue M15AAA de l’Île-du-Prince-Édouard.

Le talent de l’attaquant lui a valu une sélection au 22e rang du Repêchage 2021 de la LHJMQ par les Eagles du Cap-Breton, l’équipe pour laquelle son frère aîné Jacob jouait à l’époque.

Le fait d’avoir été aux premières loges pour voir ce qu’il fallait pour jouer dans le junior majeur a été très utile pour Cam, lui qui se préparait à suivre dans les traces de son grand frère. Après avoir porté le même chandail toute la saison dernière, Jacob a été échangé aux Islanders de Charlottetown, mais Cam continue d’épater les partisans des Eagles avec ses habiletés de haut niveau et son impressionnant QI sur la patinoire.

« Cam (Squires) est un grand intello au hockey et je le dis dans le meilleur sens du terme », a déclaré l’entraîneur adjoint des Eagles, Matt Anthony. « Il a un grand souci du détail. Il travaille beaucoup sur son jeu, tant sur la glace qu’en dehors. Les instincts offensifs sont là pour qu’il puisse jouer au prochain niveau, il doit juste continuer à peaufiner le reste son jeu. Il est encore assez léger, donc plus il vieillira et plus il deviendra mature physiquement, plus cela va l’aider également. »

En tant que joueur de deuxième année chez les Eagles, Cam profite de toutes les opportunités supplémentaires qui lui sont offertes cette saison, tout en continuant de travailler sur son jeu dans les deux sens de la patinoire et en apprenant à jouer avec plus de sang-froid. Le jeune homme de 17 ans a récemment été identifié par la Centrale de recrutement de la LNH comme étant un espoir à surveiller en vue de la Séance de sélection 2023 de la LNH, mais il refuse de laisser cela affecter son amour du hockey et son objectif de s’améliorer à chaque fois qu’il est sur la glace.

« Je n’ai jamais vu cela comme un stress ou une pression supplémentaire pour moi », a déclaré Squires à propos de l’attention qu’il reçoit. « Pour moi, c’est une question de jouer le plus possible et de vraiment me laisser aller. Je pense qu’il faut simplement que je joue avec confiance et que je profite de chaque jour et de chaque match. Les résultats viendront, mais il est important de ne pas perdre de vue le moment présent. Comme ça, lorsque le repêchage arrivera en juin, je serai dans la meilleure position possible. »

Avant le début de la saison 2022-2023, Sam Cosentino, l’expert du repêchage et des espoirs chez Sportsnet, a également identifié Squires comme étant l’un des meilleurs espoirs de la LHJMQ, le décrivant comme un joueur « qui est une menace à l’intérieur des points de mises au jeu, avec une excellente touche autour du filet. »

En plus de son frère, le père de Squires a toujours été impliqué dans le hockey et a encouragé ses deux fils à pratiquer ce sport. Il a joué jusqu’au niveau universitaire, avant de devenir entraîneur dans le circuit Junior A des Maritimes. En grandissant, Cam était un mordu des Flames de Calgary, et sa plus grande inspiration était Jarome Iginla, en raison de la façon dont il se comportait comme individu et comme joueur. D’ailleurs, il a rencontré le membre du Temple de la renommée lorsqu’il était enfant et l’a toujours admiré pour ses qualités de leader, tant sur la glace qu’en dehors.

Squires comprend qu’une solide éthique de travail, comme celle qu’avait Iginla, sera essentielle pour l’aider à atteindre les rangs professionnels.

« Je veux devenir un joueur de 200 pieds et non un joueur unidimensionnel, c’est très important à mesure que l’on gravit les échelons. Il est évident qu’il est très difficile de marquer des buts [dans la LHJMQ], et ça deviendra juste de plus en plus difficile », reconnaît Squires. « Même les meilleurs joueurs travaillent dur pour continuer de s’améliorer. Je vais continuer à travailler sur des trucs et à me développer, et vraiment faire progresser tous les aspects de mon jeu pour être là où je dois être quand mon moment viendra. »

Peu importe ce qui se passe d’ici l’été prochain, Cam va continuer de travailler fort et de la bonne manière. Mais surtout, il va profiter de chaque minute qu’il passe sur la patinoire, car il se sent incroyablement privilégié de pouvoir jouer au hockey à tous les jours.

_

Cam Squires

Taille : 6’0″ | Poids : 160 lbs

Date de naissance : 11 avril 2005

Lieu de naissance : Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard

Tir : Droite