Repêchage LNH 2023 | Sous la Loupe : Alexis Bourque

Il ne fait aucun doute qu’Alexis Bourque est né avec des gènes d’athlète.

Son père, Kevin, a passé trois saisons dans la LHJMQ, de 1994 à 1997, avec Granby et Moncton. Sa mère, Joëlle Sabourin, est une championne provinciale de curling qui a représenté le Québec et l’Ontario à cinq championnats nationaux. En 2009, elle a remporté le bronze au Tournoi des Coeurs Scotties comme joueuse de tête pour l’équipe de Marie-France Larouche.

Depuis qu’il a eu son premier cours de patinage à l’âge de trois ans, Bourque a suivi dans les traces de son père jusqu’à la LHJMQ. Après avoir été repêché au septième rang de la Séance de sélection 2021 de la LHJMQ par l’Armada de Blainville-Boisbriand, il a pris part à plus de 70 matchs avec le club au cours des deux dernières saisons, affichant des totaux de 10 buts et plus de 25 points.

L’ailier de 17 ans aime tirer la rondelle, sait trouver les espaces libres sur la glace et possède de solides instincts offensifs. Il a de bonnes mains autour du filet et sait comment générer des occasions de marquer. Il est également fiable sur le plan défensif et a le don d’être au bon endroit au bon moment.

Bien qu’il n’ait pas affiché la production ou les statistiques qu’il espérait, Bourque reste déterminé à s’améliorer en tant que joueur et en tant que personne. Il sait que s’il continue à faire des efforts et à mettre l’accent sur son développement, les points viendront. D’abord et avant tout, il cherche à devenir un joueur sur lequel ses coéquipiers et ses entraîneurs peuvent compter.

« Je veux gagner la confiance des entraîneurs en démontrant les bonnes choses sur la glace, comme ça je pourrais jouer plus de minutes et jouer dans des situations plus importantes dans les parties », a expliqué Bourque. « Que nous soyons en avance d’un but ou que nous perdions par un, je veux faire partie de ces événements-là. »

C’est une année importante pour Bourque étant donné qu’il est admissible au Repêchage de la LNH l’été prochain et qu’il figure déjà parmi les joueurs à surveiller dans la LHJMQ. Bien que le joueur d’avant essaie de ne pas laisser cette attention devenir une distraction, l’entraîneur-chef de l’Armada, Bruce Richardson, estime que son protégé s’est mis beaucoup de pression pour performer en début de saison.

Bourque avait l’impression qu’il devait produire et accumuler beaucoup de points pour se faire remarquer par les recruteurs de la LNH. Mais le personnel d’entraîneurs de l’Armada l’a aidé à comprendre qu’ils recherchent aussi des espoirs capables de jouer sur 200 pieds. Toujours en voie de devenir un joueur plus complet, Bourque a atteint sa vitesse de croisière récemment et possède tous les attributs pour devenir la meilleure version de lui-même.

« Comme personne, c’est un être humain exceptionnel. C’est un gars qui est vraiment attentif », a mentionné Richardson. « C’est déjà un gros plus pour un joueur qui veut se développer. Je dis tout le temps que ça commence avec l’attitude, et Alexis a l’attitude pour devenir un meilleur joueur et s’améliorer. »

S’il veut faire le saut au plus haut niveau, Bourque comprend qu’il doit faire preuve de plus de hargne devant le filet. Il est également conscient qu’il doit améliorer son explosivité sur patins, notamment la vitesse de ses pieds et la force de ses jambes, s’il espère un jour jouer dans la même ligue que son idole d’enfance, Pavel Datsyuk.

En plus d’être une personne formidable, Richardson a également souligné que Bourque est prêt à faire les sacrifices nécessaires pour réaliser ses rêves de hockey. Et c’est la moitié de la bataille.

_

Alexis Bourque

Taille : 6’1″ | Poids : 180lbs

Date de naissance : 26 mai 2005

Lieu de naissance : Gatineau, Québec

Tir : Droite