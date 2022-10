Repêchage LNH 2023 | 27 espoirs de la LHJMQ sur la liste préliminaire

Mardi, le Bureau central de dépistage de la LNH a dévoilé la première liste de la saison d’espoirs à surveiller en vue du Repêchage LNH de 2023.

La liste comprend un total de 27 joueurs de la LHJMQ qui ont déjà attiré l’attention des experts en recrutement. Parmi ce groupe, l’attaquant Ethan Gauthier, du Phœnix de Sherbrooke, est le seul joueur de la LHJMQ à recevoir une cote « A » comme choix potentiel de première ronde.

Les attaquants Mathieu Cataford (Halifax) et Tyler Peddle (Drummondville), ainsi que les défenseurs Matteo Mann (Chicoutimi), Etienne Morin (Moncton) et Jordan Tourigny (Shawinigan) suivent avec une cote « B ».

Quentin Miller, des Remparts de Québec, est le seul gardien de la LHJMQ à figurer dans le classement initial. Le défenseur Luke Coughlin de l’Océanic de Rimouski, qui n’a pas encore joué au cours de la présente saison régulière, figure sur la liste avec une cote d’observation limitée.

La liste préliminaire comprend également deux espoirs qui ont été choisis lors de la Séance de sélection européenne de la LCH et qui jouent actuellement dans le circuit Courteau. Ces Européens sont le joueur de centre de Chicoutimi, Andrei Loshko, et l’ailier droit de Rimouski, Jan Sprynar.

Avec trois de leurs joueurs répertoriés par la Centrale de recrutement de la LNH, le Titan d’Acadie-Bathurst, les Eagles du Cap-Breton, les Saguenéens de Chicoutimi et l’Océanic de Rimouski sont les franchises de la LHJMQ qui ont le plus d’espoirs listés.

Notez que les joueurs ayant reçu une cote « A » sont projetés comme étant des choix de première ronde, les joueurs avec une cote « B » sont projetés pour les rondes deux et trois, tandis que les joueurs possédant une cote « C » sont des candidats pour les rondes quatre à six.

Voici les joueurs de la LHJMQ qui figurent sur la première liste de la Centrale de recrutement LNH :

A | GAUTHIER, Ethan – SHERBROOKE – AD

B | CATAFORD, Mathieu – HALIFAX – C

B | MANN, Matteo – CHICOUTIMI – D

B | MORIN, Etienne – MONCTON – D

B | PEDDLE, Tyler – DRUMMONDVILLE – AG

B | TOURIGNY, Jordan – SHAWINIGAN – D

C | BEAUDRY, Marc-Olivier – DRUMMONDVILLE – D

C | BOURQUE, Alexis – BLAINVILLE-BOISBRIAND – AD

C | BRUNELLE, Benjamin – ROUYN-NORANDA – AD

C | COLLARD, Vincent – BAIE-COMEAU – C

C | DAIGLE, Xavier – CAP-BRETON – D

C | ETHIER, Natan – SHAWINIGAN – AG

C | GILL, Justin – SHERBROOKE – C

C | HENNEBERRY, Joseph – ACADIE-BATHURST – AG

C | HIGGINS, Ty – ACADIE-BATHURST – D

C | LAVIGNE, Mael – BAIE-COMEAU – C

C | LOSHKO, Andrei – CHICOUTIMI – C

C| MACKINNON, Dylan – HALIFAX – D

C | PATTERSON, Luke – CAP-BRETON – C

C| PERRON, Emile – ACADIE-BATHURST – D

C| SPRYNAR, Jan – RIMOUSKI – AD

C | SQUIRES, Cam – CAP-BRETON – AD

C | ST. DENIS, Mael – RIMOUSKI – C

C | TOPILNYCKYJ, Anton – CHARLOTTETOWN – D

C | VERMETTE, Emmanuel – CHICOUTIMI – AG

C | MILLER, Quentin – QUÉBEC – G

*OBSERVATION LIMITÉE | COUGHLIN, Luke – RIMOUSKI – D

Cliquez ici pour consulter la liste complète.