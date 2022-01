Repêchage LNH 2022 | Sous la Loupe : Vsevolod Komarov

Il n’est en Amérique du Nord que depuis octobre, mais le russe Vsevolod Komarov a fait une forte première impression grâce à son jeu et sa compréhension rapide de la langue anglaise. Ce défenseur de 17 ans en pleine ascension possède un style de jeu moderne qui attire l’attention des recruteurs en vue du repêchage de la LNH en juin 2022.

Avant d’arriver à Québec pour se joindre aux Remparts, Komarov a passé la saison 2020-2021 dans la MHL, la Ligue junior de Russie. Après avoir inscrit neuf points en 46 matchs avec Stalnye Lisy Magnitogorsk, les Remparts en ont fait leur unique choix au Repêchage International 2021 de la LCH .

Un jeune de nature très décontractée, ses coéquipiers, ses entraîneurs et sa famille de pension n’ont que des éloges à son égard et à propos de sa capacité d’apprendre rapidement. Sur la glace, il y a beaucoup de choses à apprécier dans le jeu de Komarov selon l’entraîneur-chef des Remparts, Patrick Roy.

« Sur le plan hockey, j’aime beaucoup son calme avec la rondelle. Il est très patient, ne s’en débarrasse pas, la déplace très bien, fait rarement des erreurs sur sa première passe et défend très bien, » a expliqué Roy. « C’est un jeune qui est grand et fort et je pense qu’il a un bon mélange de qualités offensives et défensives parce qu’il possède ces aptitudes avec la rondelle. »

Roy n’est pas étranger au fait de diriger des Russes de grand talent et de surmonter une barrière linguistique puisqu’il était derrière le banc alors qu’Alexander Radulov, un vétéran de neuf saisons dans la LNH, jouait à Québec entre 2004 et 2006.

Bien que les Remparts comptent plusieurs joueurs convoités qui sont admissibles au repêchage cette saison, Komarov s’assure de ne pas passer sous le radar et il se fait certainement remarquer dans le monde du hockey. Avec six points en 23 matchs, il a reçu une cote de « B » dans le plus récent classement de la Centrale de recrutement de la LNH et Roy est convaincu que son défenseur de 6’3’’ a ce qu’il faut pour réussir au prochain niveau.

« Il doit gagner en force, et son coup de patin doit s’améliorer, mais il a tous les outils nécessaires, » a déclaré Roy. « Je pense qu’il doit simplement continuer à travailler sur son jeu. Il a une excellente mentalité et je vois de bonnes choses qui s’en viennent pour lui. »

La reconnaissance de Roy à son endroit n’est pas surprenante si l’on considère que le style de jeu de Komarov et ses habiletés avec la rondelle sont bien adaptés à la LNH d’aujourd’hui. Les défenseurs qui bougent bien la rondelle sont très en demande ces temps-ci, ce qui signifie que Komarov pourrait être un nom populaire sur le plancher du repêchage cet été.

_

Vsevolod Komarov

Taille : 6’3″ | Poids : 180 lbs

Date de naissance : 11 janvier 2004

Lieu de naissance : Chelyabinsk, Russie

Tir : Droite