Repêchage LNH 2022 | Sous la Loupe : Vincent Filion

Lorsque Vincent Filion a commencé à jouer au hockey à l’âge de quatre ans, il n’était pas très enthousiaste à l’idée de jouer comme gardien de but. Mais plus il prenait place devant le filet, plus il appréciait cette position davantage.

Au cours de l’été précédant son passage au niveau novice, il a décidé qu’il voulait devenir gardien de but à temps plein et la suite, comme on dit, appartient à l’histoire.

Filion s’apprête à conclure sa première saison complète avec les Wildcats de Moncton, après avoir été sélectionné avec le 6e choix du Repêchage 2020 de la LHJMQ, et le joueur de 18 ans est sur le point de devenir un espoir de la LNH cet été.

Au sein d’une jeune équipe en plein développement à Moncton, Filion a été une force stabilisatrice grâce à son attitude calme et sa capacité à faire de gros arrêts au bon moment.

« Je ne suis pas un gars qui devient énerver devant mon filet, » a expliqué Filion. « Je suis aussi un gardien qui est très technique. Je fais attention aux petits détails, et je dirais que ma plus grande force est mon positionnement. »

Le natif de Shawinigan, qui a récemment été nommé finaliste au Trophée Marcel-Robert de 2021-2022, décerné au meilleur athlète-étudiant de la ligue, a grandi en regardant Carey Price avec les Canadiens de Montréal et essaie souvent d’imiter ce qu’il fait sur la glace.

Il est particulièrement impressionné par la façon dont Price se déplace sans effort devant son filet et la façon dont il se comporte. Aujourd’hui, il s’inspire de Carter Hart, des Flyers de Philadelphie, dont il estime que le style ressemble davantage au sien.

Cette saison, Filion s’est concentré sur le suivi de la rondelle avec ses yeux et sur ses déplacements, pour se mettre en bonne position afin d’effectuer des arrêts plus facilement. Il juge qu’il est essentiel d’améliorer ces facettes de son jeu s’il espère jouer au niveau professionnel.

Comme les joueurs devant lui jouent plus vite, il s’efforce également d’améliorer sa vitesse devant le filet. Filion travaille aussi à faire des mouvements plus décisifs, pour s’assurer qu’il puisse suivre le rythme du jeu, tout en continuant de rendre la vie difficile aux équipes adverses.

« Qu’est-ce que j’aime d’être gardien de but? C’est vraiment d’arrêter les rondelles. Quand j’arrête la rondelle, c’est comme si je venais de marquer un but, » a dit Filion. « J’aime frustrer mes adversaires et d’en être fier. »

La combinaison du potentiel et de la forte éthique de travail de Filion, même face à de l’adversité, fera certainement de lui un joueur attrayant aux yeux des dirigeants de la LNH lors du repêchage de juillet, à Montréal.

_

Vincent Filion

Taille : 6’0″ | Poids : 178 lbs.

Date de naissance : 26 février 2004

Lieu de naissance : Shawinigan, Québec

Attrape : Gauche